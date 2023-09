Még a tetőszigetelés is gyógyászati segédeszközökből épült

A csalássorozat felderítésén dolgozó nyomozók az eljárások során megállapították, hogy az anyagi haszonszerzés céljából összejátszó orvosok, asszisztensek, cégvezetők és alkalmazottak a páciensek számára a legnagyobb állami támogatású eszközöket írták fel attól függetlenül, hogy a betegeknek szükségük volt-e rá vagy sem. Számos esetben a beteg nem is tudott róla, hogy neki felírtak és legyártottak valamilyen segédeszközt, de az is jellemző volt, hogy akinek valóban szüksége volt a gyógycipőre, gerincortézisre, az silány minőségű terméket kapott – tette közzé Facebook-oldalán az NVSZ.

Amióta megindultak a büntetőeljárások, drasztikus visszaesés látható az érintett termékek forgalmában. A 2022. novemberi rajtaütést követő negyedik hónapban már 803 millió forinttal kevesebb összeget hívtak le a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK). Érdemes megemlíteni, hogy ekkor még csupán a gyógycipőkkel elkövetett bűncselekményekre koncentrált a nyomozócsoport. Ahogy aztán növekedett az érintett segédeszközök köre – a többi között gerincortézisekkel, járássegítő eszközökkel, ülőkorzettekkel –, az említett összeg is egyre feljebb kúszott. A tavalyi év azonos időszakához képest idén július végére mintegy 5 milliárd forinttal kevesebb összegben írtak fel a betegeknek gyógyászati segédeszközöket.

Az ortopéd cipők forgalma 39, az alsó végtagi ortéziseké 31,7, míg a gerincortéziseké 30,9 százalékkal esett vissza. A nyomozók egy speciális gerincortézis kapcsán külön vizsgálódtak, amely után 200 ezer forint állami támogatást lehet visszaigényelni. Ennek forgalma 90 százalékkal csökkent a nyomozás kezdete óta. Az érintett gerincortéziseket a cégek 20 ezer forintos beszerzési áron hozták be külföldről, ami nem elírás, egyben az eszközök minőségét is tükrözi. „A C2-es típusú gyógycipők esetében – melyek után darabonként 52 ezer forint igényelhető vissza – 2,55 milliárd forinttal kevesebb támogatást hívtak le az elmúlt év adataihoz képest” – olvasható az NVSZ posztjában.

A nyomozók több olyan szociális intézményben is tartottak házkutatást, ahol a padláson zsákszámra álltak a legyártott és a gondozottak nevével ellátott, ugyanakkor számukra szükségtelen eszközök, melyek nagy részét nem megfelelő minőségben készítették el. Még olyan extrém helyzet is előfordult, hogy a betegek számára egyáltalán nem szükséges eszközöket, így például gerincortéziseket egy épület tetőszigetelésébe építették be. Az ügy eredményes felderítése érdekében az NVSZ és a KR NNI a továbbiakban is együttműködik, így várhatóan a bűncselekményben résztvevők köre is bővülni fog.