Súlyos betegséget okozhat a karácsonyfa

Feldíszített utcák, karácsonyi vásárok, a lakásban terjengő fahéj- és fenyőillat: az ünnep hangulata már december elején magával ragadhat minket is. Sokaknak azonban kész rémálom ez az időszak, mert végigbetegeskedik azt. Bár a megfázás ebben az időszakban valóban gyakoribb, előfordulhat, hogy az orrfolyás és tüsszögés mögött egy sokkal meglepőbb ok áll: a karácsonyfánk.

Megbetegíthet a karácsonyi fenyő

A jelenséget karácsonyfa-szindrómának nevezik és egyfajta allergiás reakciót takar. Először a New York Állami Egyetem kutatói hivatkoztak így a tünetekre, miután felfigyeltek rá, hogy a szentestét megelőző napokban rekordmennyiségűre nőtt a légúti megbetegedésekkel orvoshoz fordulók száma. Rájöttek, hogy a panaszokat a lakásban felállított fenyőfák, pontosabban a törzsükön megtelepedett gombafajták idézik elő. Ezek a penészgombák bizonyos mértékben minden fenyőn megtalálhatóak, a lakás melege azonban kedvezhet nekik, és gyorsan elszaporodhatnak.

A gombák spórái az ilyenkor amúgy is gyakori megfázás jellegzetes tüneteit váltják ki: tüsszögés, köhögés, orrfolyás, légszomj, mellkasi fájdalmak ésfejfájásjelentkezhet. Mivel a legtöbben úgy gondolták, hogy egyszerű nátháról van szó, nem is feltételezték, hogy a nappaliban felállított fenyő betegítette meg őket.

A karácsonyfa-szindróma a megfázáshoz hasonló tüneteket okoz. Fotó: iStock

Vizsgálatok szerint a fenyő törzsén megtelepedő gombafajták spóráinak belégzése súlyosabb betegségeket - hörghurut,tüdőgyulladás- is előidézhet. Persze elsősorban azoknál jelentkezhetnek ezek a panaszok, akik hosszabb időt töltenek egy légtérben nagyszámú spórával, és az immunrendszerük is legyengült. Nem árt azonban az óvatosság, és ha nálunk is visszatérő problémát jelentenek a fenti tünetek karácsonykor, tanácsos műfenyővel ünnepelni. A fát is érdemes megrázni egy kicsit, mielőtt bevinnénk a lakásba, így ugyanis legalább a szálló spórák egy részétől megszabadulhatunk.

Forrás: WSFA