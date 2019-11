Ősszel egyre gyakoribb a megfázás, így érdemes utánanézni, mit lehet tenni ellene. Nem feltétlenül kell a barátokra, rokonokra hallgatni, jóllehet néhány régebbi "népi bölcsességnek" van alapja. A nátha, köznyelvi nevén a megfázás mindazon betegségek gyűjtőfogalma, amelyeket a felső légutakban vírusok okoznak. A megfázás igen gyakori, de többnyire komplikáció nélkül zajlik le - olvasható a HáziPatika.com betegségleírásában.

Segíthet a megfázásos betegen a C-vitamin?

A megfázásról a legismertebb mítoszt egy Nobel-díjas tudós terjesztette: Linus Pauling. Ő egyik könyvében többek között azt javasolta, hogy együnk lehetőleg minél több C-vitamint megfázáskor. Ezzel Amerikában valóságos vitaminvásárlási lázat váltott ki a hetvenes évek elején.

Egy német szakértő, Dr. Markus Klett, a stuttgarti orvosi testület elnöke azonban elmondta egy helyi újságnak, a Stuttgarter Zeitungnak, hogy ez a mítosz csak részben igaz. A C-vitamin ugyanis nem előzi meg a megfázást, de ha már a betegség úrrá lett rajtunk, akkor nagy dózisban segíthet valamit. Éppen ezért acinkés a C-vitamin kombinációját ajánlja az orvos, amely számos megfázás elleni szerben megtalálható. A cink révén ugyanis fokozható a C-vitamin hatása.

A megfázáskor szedett C-vitaminról egyébiránt megoszlik a szakértők véleménye. A PLOS Medicine szaklapban 2005-ben megjelent összegzés - amely hat és fél évtized alatt készített tanulmányok eredményeit summázza - például nem tartja egyértelműen bizonyítottnak, hogy a már betegség fellépése idején szedni kezdett nagy mennyiségű C-vitamin minden esetben hatásos lenne. Ugyanakkor a cikk megemlíti, hogy előfordult olyan felmérés, amely szerint a nagy dózisban szervezetünkbe juttatott C-vitamin lerövidíti a betegség lefolyását. A C-vitamin meghűlést megelőző hatását pedig főleg azokon mutatták ki, akik komoly fizikai igénybevételnek teszik ki magukat.

A fázásból lesz a megfázás?

A másik mítosz így szól: aki fázik, meg is fázik. Ez nem teljesen van így, de igaz, hogy azimmunrendszerilyenkor gyengül, és fogékonyabbá válik szervezetünk a fertőzésekre. A hideg lábak, a vizes haj (a lehűlt fej) nem tesz jót Markus Klett szerint. Télen tehát megfelelően vastag ruházatban kell járni, és a cipőkre is figyelni kell, például a hideg időben szervezett szabadtéri programoknál, amikor sokat álldogálnak egy helyben az emberek, és lábuk így sokkal könnyebben lehűlhet. A nyáron annyira kellemes huzat is veszélyessé válhat télen, mert ilyenkor a kórokozók még könnyebben terjednek.

Enyhíti-e a méz a torokfájást?

Az viszont nem mítosz, hogy a méz segít a torokfájásnál, amely a megfázás gyakori kísérőjelensége. Ilyenkor még a nyelés is fájdalmas lehet. Aki ezt a fájdalmat csökkenteni akarja, nyugodtan egyen mézet. A mézben lévő anyagok ugyanis gyulladáscsökkentőek. Ráadásul a nyálka termelődését is segítik, így például egy csésze tea mézzel hasznos lehet. A gyömbér és az eukaliptusz is a mézhez hasonlóan fejti ki hatását. Alapvetően fontos, hogy a nyálkahártyát nedvesen tartsuk, ezért lényeges az is, hogy eleget igyunk megfázáskor.

Kiizzadhatjuk a megfázást?

Egy újabb mítosz szerint egy szaunában kiizzadhatjuk a megfázást. Ez nem igaz. Aki megfázott, feküdjön ágyban, és ne üldögéljen szaunában. A szaunázás ilyenkor - meglévő fertőzéskor - még veszélyes is lehet. A meleg és a hőség összeomláshoz, ájuláshoz is vezethet. A szauna forrósága ugyanis másképp hat egy beteg szervezetre, mint egy egészségesre. Aki viszont rendszeresen jár szaunába, amúgy is erősíti az immunrendszerét: vagyis ez inkább megelőzésre alkalmas módszer.

Tartsuk melegen a fület megfázáskor?

Rendkívül káros tévhit, hogy megfázás esetén fülünket tartsuk melegen, mert akkor csökken afájdalomcsökken. Ez nemcsak hogy nem igaz, hanem kifejezetten veszélyes is. Klett szerint általában igaz, hogy megfázáskor jó, ha melegen tartjuk magunkat. Ám ez nem a fülben fellépő fájdalmakra vonatkozik. Ha ugyanis így teszünk, akkor a gyulladás továbbterjedhet és középfülgyulladáshoz vezethet.

Meddig tart a megfázás?

Népi bölcsesség, hogy a megfázás három nap alatt jön, három napig marad, és három nap alatt múlik el. Klett szerint ez igaz. Tulajdonképpen nincs olyan gyógyszer, amely a megfázást hatékonyan leküzdené. A megvásárolható szerek legfeljebb a tüneteket csökkentik, ettől azonban nem leszünk egészségesek. Ha például a lázunkat csillapítjuk (nem a rendkívül magas lázról van szó), akkor a szervezet egyik védőfegyverét gyengítjük, amellyel a kórokozókkal küzd a testünk. A lázzal járó hő ugyanis elöli a vírusokat.

Megfázáskor ezért inkább kímélnünk kell magunkat: pihenjünk, és maradjunk távol a huzattól. A testnek egyszerűen időre van szüksége, hogy regenerálódjon. Egy megfázáson ezért tényleg körülbelül egy hét alatt eshetünk túl.