Megfázva is lehet futni?

A nátha nem egyetlen betegséget takar, hanem a felső légutakban előforduló, vírusos hátterű megbetegedések összességét. A népi gyógyászat számos gyógymódot ismer húslevestől a hagymás mézen át a pálinkáig, a legtöbb esetben azonban sok pihenést, bőséges folyadékbevitelt és vitaminpótlást javasolnak a betegnek. Mi van ugyanakkor azokkal, akik mégsem akarnak a takaró alatt maradni, és a panaszok ellenére napi futásukat sem adnák fel?

A náthát a legtöbb esetben különböző vírustörzsekhez tartozó vírusok okozzák, a leggyakoribb az orrnyálkahártya gyulladásáért felelős rhinovírus és az RSV. Kialakulásáról és a kezelés lehetőségeiről bővebben az alábbi cikkünkben írtunk!

Mozogjunk, de csak mértékkel!

Ha szervezetünk legyengül, tartózkodni kell a fokozott terheléstől, ez ugyanis csak újabb sokkot jelent a természetes védekezőképességnek. Lázzal járó betegség esetén általában - a tünetek megjelenésétől számított - egy hét pihenőidőt szokott javasolni a háziorvos, de még ezt követően is fokozatosan kell adagolni a terhelést. Enyhébb megfázás esetén ugyanakkor a könnyed, nem megterhelő testmozgás még segítheti is a gyógyulási folyamatot.

A könnyed testmozgás segítheti a gyógyulást

Ha az időjárás is engedi, mindenképp javasolt szabadtéri edzést választani, mert az őszi hónapokra már aranyat érő napsütéssel feltölthetjük szervezetünk D-vitaminkészleteit. Egy könnyed kocogás felpezsdíti a vérkeringést, jótékony hatást gyakorol a kardiovaszkuláris rendszerre, és felpörgeti azimmunrendszerműködését is. Az edzettségi szintünknek megfelelő, körülbelül félórányi könnyed mozgás javíthat az állapotunkon, de inkább csak a tünetek enyhülését követően vágjunk bele a futásba!

Bizonyos mértéket túllépve persze a testmozgás sem egészséges, a túl sok edzés ugyanannyira árthat az immunrendszernek, mint a túl kevés. Egyes kutatások alapján a napi gyors gyaloglás harmadával csökkenti a felső légúti megbetegedések esélyét, míg az edzettebbeket is komoly terhelésnek kitevő maratoni futást követően akár hatszorosára is megnő a megbetegedés veszélye. Nem igaz az sem, hogy a betegséget "kiizzadhatjuk" magunkból: túlterheléssel csak továbbrontjuk az állapotunkat!

A náthát ritkán követik komoly szövődmények, emiatt pedig nem is vesszük kellően komolyan a betegséget, és bemegyünk a munkahelyünkre. Ilyenkor azonban a betegséget okozó vírusokat is visszük magunkkal, ami nem szerencsés, hiszen cseppfertőzéssel továbbterjednek - szinte járványszerű méretekben. Elég egy-két nap, hogy az irodában vagy a közösségben, ahol tartózkodunk, több emberen is jelentkezzenek a jól ismert panaszok.