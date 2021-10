A borongós őszi időszakban kiemelten fontos szervezetünk erősítése. Íme pár gyógynövény, amelyek segítenek nekünk, hogy könnyebben átvészeljük a megfázással és köhögéssel "tarkított" hónapokat.

Édeskömény

Az eredetileg mediterrán területeken őshonos édeskömény egy régről ismert és sokoldalú növény. Jellegzetes aromájának köszönhetően, az édesköményt nemcsak zöldség- vagy fűszernövényként alkalmazzák szívesen a konyhában, hanem teákban vagy kozmetikai készítményekben is. Egy régi hiedelem szerint: "Aki június 24-én, Szent János napján, édesköményágakat akaszt az ajtajába és ablakába, elűzi a gonosz szellemeket. "

Kakukkfű

A kakukkfű (görögül "thymos" - a kifejezés "szellemet" vagy "bátorságot" jelent) egy apró növény, amely valami nagy dologra hivatott. Sokoldalúan alkalmazható és a konyhán kívül is kedvelt összetevője a cukorkáknak, szirupoknak vagy táplálékkiegészítőknek. Aki szeretne egy kis felfrissülést, annak egy élénkítő kakukkfüves tusfürdő vagy parfüm lehet a megfelelő választás. Forrázza le a szárított kakukkfüvet, hagyja 10 percig lefedve állni, és fogyassza tea formájában. (Babák és kisgyermekek számára nem ajánlott.)

Recept: saját készítésű házi köhögéscsillapító

1 filter Mivolis édeskömény- ánizs tea

1 filter kakukkfű tea

250 ml dmBio virágméz

Így készül:

Vágjuk fel óvatosan a teafiltereket.

Használjunk egy mozsarat, és körkörös mozdulatokkal zúzzuk porrá a gyógynövényeket.

Ezt követően adjuk hozzá a mézet, majd töltsük át a kész keveréket egy forró vízben elmosott befőttesüvegbe.

Legjobb, ha hagyjuk legalább 10-14 napig állni.

Önmagában a méz is remekül használható köhögésre, hiszen szirupos állaga kiválóan alkalmas a torok bevonására - ezáltal megvédi azt a további irritációtól. Tipp: a mézet nem szabad túlságosan felforrósítani, mert a fontos hatóanyagai kárba vesznek.

Borsmenta

Az Európában honos borsmenta az egyik legismertebb konyhában is használatos, fűszer-, valamint gyógynövény. Különleges aromájával nemcsak számos étel, édesség és ital összetevőjeként gondoskodik jellegzetes ízvilágról, hanem ezenfelül évszázadok óta élénkítő hatásáról is ismert. Teák, köhögés elleni cukorkák, testápoló termékek összetevőjeként pedig élénkítő, hosszan tartó felfrissülést nyújt és megszünteti a kellemetlen szagokat. A borsmentát sosem szabad hígítás nélkül alkalmazni, mert belsőleg és külsőleg történő használat esetén is irritációt okozhat.

Mert nem mindegy, mit eszünk, mennyit mozgunk, figyelünk-e másokra, milyen hatással van életmódunk a környezetünkre, hogyan gondolkodunk és érzünk. Mezőink és erdeink gazdagok értékes növényekben és gyógynövényekben. Földünk kincsei a természet erejével hozzájárulnak a test és a lélek harmóniájához.

+1 A sokoldalú gyömbér

A gyömbér nyákoldó hatású, és gyulladáscsökkentő, ezért a "természet aszpirinjének" is tartják. A friss gyömbért a legjobb, ha lereszeljük vagy egészen vékonyra szeleteljük. A gumó különösen jó teában is.