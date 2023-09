„Ugyan, fiatal vagy és egészséges, miért kellene egészségbiztosításra költened?!” – kérdezte egy ismerőse Nikolettől, amikor három évvel ezelőtt elújságolta neki a döntését. És valóban: a negyvenhét éves budapesti üzleti tanácsadónak nem volt semmilyen komolyabb egészségügyi panasza. Ugyanakkor mindig nagy hangsúlyt fektetett a prevencióra, éppen azért, hogy ne is legyen. A munkám jövős-menős, de nem nevezném megterhelőnek, legalábbis fizikálisan nem – meséli. Stresszfaktor viszont van bőven. Úgyhogy kulcsfontosságú, hogy ami rajtam múlik, azt megtegyem ennek ellensúlyozására. Hetente kétszer-háromszor sportolok, és persze figyelek az egészséges táplálkozásra, vitaminbevitelre. Ennek a bizonyos „előre gondolkodásnak” a része az egészségbiztosításom is.

ÉRDEMES ÉVENTE RÉSZT VENNI MELANOMA-SZŰRÉSEN. FOTÓ: GETTY IMAGES

Vagyis az a fajta öngondoskodás, amikor valaki meghatározott havi összeget fizet cserébe azért, hogy ha szüksége lenne orvosi vizsgálatra vagy beavatkozásra, a lehető leggyorsabban eljusson a megfelelő magánintézménybe, ahol kellemes körülmények között, várakozás nélkül kap ellátást.

A dolognak nem csupán pénzügyi hozadéka van; már maga a szervezés alól is mentesül az illető, hiszen a legtöbb biztosító segít az úgynevezett betegút előkészítésében is, vagyis tanácsot ad; hová érdemes fordulni, akár időpontot is foglalnak helyettünk. A konstrukció bizonyos szempontból hasonlatos egy lakásbiztosításhoz. Otthonunkat védjük, vigyázunk rá és folyamatosan áldozunk kisebb összeget arra, hogy ha baj van akkor kéznél legyen a segítség - akár a kisebb javítások esetében, de komolyabb károknál komoly mentsvár lehet egy biztosítás.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy Nikolett ne érzné a biztosítás előnyeit már most is, hiszen mindig fontosnak tartotta, hogy szűrővizsgálatokra járjon – ez is sokkal egyszerűbb lett, amióta egészségbiztosítása fedezi ezek költségét. – Nőgyógyászat, mammográfia, tüdőszűrés, laborvizsgálatok… mindig is becsülettel elmentem ezekre. Viszont most gördülékenyebben működik a folyamat: gyorsan kapok időpontot, minimális idő alatt – igazából csak pár nap – amíg eljutok a megfelelő vizsgálatra, és szép környezetben fogadnak – meséli.

Rengeteget köszönhet az előrelátásának, bár ezt a kezdetekkor még maga sem tudta.

Éves szűrővizsgálaton vettem részt, melynek egyik eleme volt a bőrgyógyászati szűrés is. A szakorvos észrevett egy gyanús elváltozást, ezért az eltávolítást és szövettani vizsgálatot javasolta. Megijedtem, hiszen azt gondoltam teljesen egészséges vagyok, de tudtam, jó kezekben leszek, hiszen a biztosító intézi számomra az egész folyamatot. A biztosításom keretében rövid időn belül sor került a sebészeti eltávolításra, majd a szövettanból kiderült, hogy basaliómáról, vagyis rosszindulatú bőrdaganatról volt szó. Ez az egyik leggyakoribb típusú bőrelváltozás, ami bármilyen korban előfordulhat.

Nikolett biztosítása nemcsak a diagnosztikát fedezte, de magát az eltávolítást is. Sor került a műtétre, és ő ma már jól van, szerencsére teljesen meggyógyult. Ehhez azonban az is kellett, hogy időben eljusson szakorvoshoz.

"Kijózanító volt az eset, és ezzel bebizonyosodott, hogy nem árt az óvatosság akkor sem, ha nincs semmilyen tünetünk, sőt, akkor kimondottan. Én sem számítottam semmi komolyra, de amikor szembe kerültem vele, nagyon jól jött a biztosítás."

Nikolettnek annak idején külön tanácsadó segített abban, hogy milyen konstrukciót válasszon, ő pedig egy „közepes” csomag mellett döntött, ami épp elegendő arra, hogy az efféle, kisebb beavatkozásokat még fedezze (az ár általában függ az életkortól és az egészségi állapottól). A biztosító több ellátási helyet is felajánl, választható a helyszín a kedvezőbb időpont vagy lokáció alapján. Azt mondja, már maga a tudat megnyugtatja, hogy nincs egyedül, ha baj van, és nincs kiszolgáltatva kompromisszumos megoldásoknak. A gazdasági oldalról nem beszélve. "Számszerűen nem néztem meg, de biztos vagyok benne, hogy már most megtérültek az eddigi befizetéseim. Ha ezeket az ellátásokat biztosítás megléte nélkül vettem volna igénybe, biztos, hogy több százezer forintnál járna a számla. Úgyhogy azóta többeknek is ajánlottam, hogy nézzenek utána a dolognak. Nemrég panaszkodott egy ismerősöm, hogy hónapokkal későbbre kapott csak időpontot egy fontos szemvizsgálatra, ami igazán elkeserítő. Azt gondolom, már csak ezért is megéri ezt az ellátásformát választani: pénzt, időt, energiát – összességében életet spórolunk vele."