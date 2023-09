Egészségbiztosítás: mennyit kell fizetni és mit kaphatunk érte?

Az egészségünk az egyik legnagyobb értékünk, ám hiába próbálunk figyelni az életmódunkra, a fizikai jóllétre, a táplálkozásra, valamint a rendszeres szűrővizsgálatok elvégeztetésére, a váratlan helyzetekre már nem elég ezekkel felkészülni. Ahhoz, hogy a számunkra lehető legkedvezőbb és leghasznosabb magán egészségbiztosítást köthessük meg, érdemes alaposan megismerni a lehetőségeinket.

A magán egészségbiztosításoknak 2 fő típusa van:

baj esetén pénzt kap a biztosított,

pénzkifizetés helyett a biztosító megszervezi és finanszírozza a szükséges orvosi ellátásokat.

SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTT ÉRDEMES ALAPOSAN MEGISMERNI A LEHETŐSÉGEKET. FOTÓ: GETTY IMAGES

Az első esetben az egészségbiztosítást ún. összegbiztosításnak nevezzük: például egy műtét esetén azt az összeget fizeti ki a biztosító, amelyet a szerződéskötéskor az ügyfél kiválasztott.

A második esetben, például egy hátfájás esetén, a biztosító vagy a biztosító ellátásszervező partnere megszervezi az orvosi ellátásokat (pl ortopédiai szakorvosi vizsgálat, MR vizsgálat, gyógytorna), az ügyféllel egyeztetett helyre és időben.

A szervezett vizsgálatok árát a biztosító fizeti ki, azaz szervezi és finanszírozza is a szolgáltatást, így ezt a biztosítást szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosításnak nevezzük: tehát magánorvosi ellátást vehetsz igénybe úgy, hogy nem kell vizsgálatonként fizetned.

Az is fontos szempont, hogy ki köti meg a biztosítást: mindkét fenti biztosítástípust megköthetik magánszemélyek, ezt nevezzük egyéni szerződésnek (amelyben akár az egész család is biztosított lehet), de mindkét típusnál léteznek vállalati/céges biztosítások is.

Mit fedez(het) egy szolgáltatás-finanszírozó egészségbiztosítási csomag?

Az egészségbiztosítások között többféle opció is van attól függően, hogy milyen széles körű egészségügyi szolgáltatásokat szeretne valaki igénybe venni.

A legfontosabb szolgáltatási elemek lehetnek:

járóbeteg-szakorvosi ellátások, labor- és diagnosztikai vizsgálatok,

ambuláns műtétek,

egynapos sebészeti beavatkozások,

nemzetközi második orvosi vélemény,

kórházi fekvőbeteg-ellátás VIP környezetben,

rosszindulatú daganat gyanúja esetén gyors és komplex onkológiai kivizsgálás,

fejlett diagnosztikai vizsgálatok (MR, CT, PET CT),

gyógytorna

valamint egyes csomagokban prevenciós céllal igénybe vehető szűrővizsgálati elemek is szerepelnek, melyek fontos szerepet tölthetenek be a megelőzésben, valamint a betegségek korai felismerésében, ezzel növelve a gyógyulás esélyét,

valamint további szolgáltatások, mint például influenza elleni oltás, vagy házivizit lehetősége.

Mik a magán egészségbiztosítás előnyei?

várólista helyett pár napon belül kaphatsz időpontot,

nem kell vizsgálatonként fizetni,

nem neked kell orvost keresni,

pontosság, kényelem,

korszerű felszerelés,

modern rendelők és várótermek.

Egyre többen fordulnak a magánegészségügyi szolgáltatókhoz, hiszen az állami ellátóhelyeken tapasztalt várólistákkal szemben itt jóval rugalmasabban lehet időpontot foglalni, és mára szinte valamennyi szakterület elérhető a magánklinikákon is. Jellemző azonban, hogy csak akkor fizetünk a magánegészségügyi ellátásért, ha már baj van, pedig létezik okosabb megoldás. Szakértővel beszélgettünk.

Mennyibe kerül az egészségbiztosítás?

Az egészségbiztosítás díját több tényező befolyásolja:

életkor,

egészségügyi állapot (meglévő betegségek),

foglalkozás,

egyéni vagy csoportos biztosítás (céges/családi kedvezmény járhat),

szolgáltatási csomag tartalma (alap, normál vagy prémium csomag),

kötsz-e kiegészítő biztosításokat,

melyik biztosítót választod.

A magán egészségbiztosítás ára nagyon széles skálán mozog. Nagyjából azzal lehet számolni, hogy ha például a havi díj 15-25 ezer forint között alakul, akkor egy felnőtt már elfogadható biztosítási csomagot kap. Ebben benne lehet már preventív jellegű szűrés is, azonkívül, hogy a gyakori betegségek kezelését már érezhetően megtámogatja. Ha hirtelen egy sor vizsgálatot kell elvégezni, azt már megérezné a pénztárcánk, de a biztosítási díj fedezné ezeket a költségeket. Fontos, hogy feljebb lépdelve a csomagokban egyre szélesebb körű ellátásban részesülhetünk, többféle szakrendelésre mehetünk és a csomagok bővebb labor- és diagnosztikai vizsgálatokat is tartalmazhatnak.