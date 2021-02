Koronavírus: megelőzhető a maradandó tüdőkárosodás?

A koronavírus-fertőzés utáni elhúzódó panaszok egyaránt jelentkezhetnek, ha súlyosabb vagy enyhébb tünetekkel estünk át a betegségen. Intő jel lehet a hetekig tartó, vagy akár tünetmentes napok után megjelenő krónikus fáradtság, nehézlégzés, köhögés és mellkasi fájdalom. Ilyen esetben javasolt tüdőgyógyászati kivizsgáláson részt venni, ahol vérvétel, speciális funkcionális vizsgálatok, például légzésfunkciós vizsgálat és úgynevezett diffúziós kapacitásmérés történik, valamint mellkasi CT is készül.

6 hónap után is elváltozás a tüdőn

A COVID utáni lábadozás ideje egyénenként eltérő lehet, 2-3 héttől kezdődően akár több hónapig is tarthat. A legfrissebb kutatások szerint a koronavírus 5-ből 1 embernél okoz elhúzódó, 3 hónapnál hosszabb ideig is fennálló tüneteket. A Lancet folyóirat közlése szerint 1733 vuhani páciens 76 százalékánál még 6 hónappal az első tünetek megjelenését követően is fennállt legalább egy panasz. A Radiology folyóiratban megjelent tanulmány pedig arról számolt be, hogy a COVID-19 által okozotttüdőgyulladásakár maradandó elváltozásokat is okozhat a tüdőben.

A COVID-19 által okozott tüdőgyulladás akár maradandó elváltozásokat is okozhat a tüdőben.

A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Látható eltérések a CT-felvételeken

A lap közlése szerint a 144 kórházi kezelésben részesült beteg 62 százalékánál 6 hónappal a koronavírus által okozott tüdőgyulladást követően is láthatók eltérések a CT-felvételen. Közülük 35 százalék esetében a CT olyan fibrotikus jellegű elváltozást jelzett, amelyek potenciálisan maradandó károsodásra utalnak. Fibrózis esetén a tüdőszövetek kötőszövetes átépülése, hegesedése következtében a tüdő egyre rugalmatlanabbá válik, a léghólyagocskák falába lerakódó kötőszöveti réteg megnehezíti a gázcserét. Az egyre romló oxigénellátás miatt megjelennek, majd a folyamat előrehaladtával egyre inkább felerősödnek a beteg panaszai.

Diffúziós kapacitásmérő: mi a jelentősége?

Ha valakinél koronavírus-fertőzés lezajlását követően is elhúzódó panaszok jelentkeznek, fontos mielőbb kivizsgáláson részt venni és a kezelést megkezdeni. Dr. Potecz Györgyi tüdőgyógyász, a Tüdőközpont főorvosa elmondta, hogy a diffúziós kapacitásmérő a fibrózis egyértelmű radiológiai jeleinek megjelenése előtt képes észlelni a gázcserezavart. A speciális légzésfunkciós vizsgálat során egy készülékbe kell erőteljesen kifújni a belélegzett gázkeveréket, így mérni lehet a tüdőben történő gázcsere folyamatát. A vizsgálat megmutatja, hogy milyen eredményes az oxigén átjutása a léghólyagocskákból a véráramba. Ha már itt eltérés mutatkozik, akkor idejében beavatkozva, gyógyszeres kezeléssel nemcsak a koronavírus-fertőzés utáni elhúzódó köhögést és nehézlégzést lehet kezelni, de a végleges fibrózist is jó eséllyel el tudjuk kerülni.

