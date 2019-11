A tüdőtályog okai

Hogyan jelentkezik a tüdőtályog?

A legelső tünetek a tüdőgyulladáshoz hasonlatosak, a betegség lázzal, izzadással, étvágytalansággal, köhögéssel jár. Köhögés közben gyakori a darabos, véres köpet. Ha a tüdőtályog régóta fennáll, gyakran fogyás és állandólázis jelentkezik.

Mi okozza a tüdőtályogot?

A betegséget okozhatja szájban, garatban lévő baktériumok félrenyelése, és ez által a tüdőbe kerülése, azaz aspirálása. A baktérium erős fertőzése szöveti elhalást okoz. Vannak olyan kórokozók, melyek legyőzik a szervezet ellenálló-képességét, így okozva tályogot, ilyenek lehetnek a Staphylococcus aureus, a Klebsiella pneumoniae és a Streptococcus pneumoniae. Ez főként idősebb korban jellemző, illetve alkohol vagy drogfogyasztás következtében.

Az esetek nagy részében itt anaerob kórokozókról van szó, melyek típusa függ a szájhigiéniától, valamint a fogínyt érintő betegségektől is. Mivel azimmunrendszerlegyengülése okozhatja a baktériumok támadását, így vannak betegségek, melyek hajlamosítanak a tüdőtályog kialakulására. Ilyenek lehetnek a tüdőfibrózis és a cukorbetegség is.

A tüdőtályogot legtöbbször mellkasröntgennel diagnosztizálják

A problémát nem csak a lenyelt baktériumok okozhatják, hanem a keringésből a tüdőbe kerülő kórokozók is, ugyanis a tüdőbe jutva könnyen gyulladást okozhatnak.

Komolyabb betegségek következtében is kialakulhat a betegség: tüdőembólia vagy tüdőrák is okozhatja. Gyakran jelenik meg atüdőgyulladásszövődményeként is, általában a legyengült immunrendszer következtében alakul ki. Ha a tüdőben lévő daganat gyorsan nő, akkor a közepe szétesik, így nekrózis, amely a szövet sejtjeinek halálát jelenti, alakul ki. Ez a folyamat pedig tályog létrejöttéhez vezethet.

Hogyan kezelik?

A kezelés mindig kórházban történik, ahol megállapítják, milyen kórokozóról van szó, majd célzottan antibiotikumos terápiát alkalmaznak. A kezelés több hétig is tart, mindaddig, míg a tünetek enyhülni nem látszanak. Előfordulhat, hogy a gyógyulás nem zajlik megfelelő ütemben, ilyenkor hörgőtükrözést végeznek, mely során a felgyülemlett gennyet kiürítik a tüdőből. Ha a gyógyszeres kezelés nem vezet eredményre, akkor a tályog üregébe vezetnek egy drain csövet, így az üreget rendszeresen átmosva gyorsítják a gyógyulást.