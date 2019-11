A COPD korai tünetei

A COPD krónikus, nem gyógyítható betegségcsoport, amely a hörgők krónikus gyulladásával, illetve a légúti áramlás, így a légzési kapacitás fokozódó beszűkülésével jár. Elsősorban a dohányzók betegsége, de ritkábban nemdohányzóknál is előfordul. Kezdeti tüneteinek - főleg a dohányosok - gyakran nem tulajdonítanak jelentőséget, ám a panaszok fokozatosan rosszabbodnak, így előbb-utóbb orvoshoz viszik a beteget.

A COPD egyik legjellemzőbb tünete a hosszú időn keresztül fennálló köhögés

Életveszélyessé válhat

A COPD tünetei tehát idővel súlyosbodnak, a hörgők nyálkahártyáján zajló gyulladás pedig számos kedvezőtlen folyamatot indít el a tüdőkben, aminek következtében főleg a kis légutak beszűkülnek, a kilégzés nehezítetté válik, valamint általában tüdőtágulat is kialakul. Egyre több jel mutat arra, hogy a COPD kapcsán kialakuló gyulladás nemcsak a légutakat és a tüdőt károsítja, hanem testszerte más szervekben, szövetekben is gyulladásos reakciót idézhet elő, ami az érintett szervek működésének károsodásához vezethet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tanulmánya alapján 2015-ben világszerte több mint 3 millió haláleset történt a COPD-vel összefüggésben.

Milyen tünetek figyelmeztetnek COPD-re?

krónikus (legalább 2 hónapja fennálló) köhögés

váladék felköhögése

légszomj, nehézlégzés

fáradtság, romló fizikai terhelhetőség

gyakori és nehezen gyógyuló légúti fertőzések

mellkasi szorító érzés, fájdalom

Hogyan kezelhető?

A COPD diagnózisának felállításához részletes tüdőgyógyászati vizsgálat szükséges, amely az általános kikérdezésen, fizikális vizsgálaton, tüneti pontszám megállapításán kívül kötelezően tartalmaz légzésfunkciós vizsgálatot is. A légzésfunkciós vizsgálaton észlelhető eltérések és panaszok alapján történik a betegség súlyossági besorolása, amely a kezelést is alapvetően meghatározza.

"A COPD nem gyógyítható, de korai stádiumban felismerve, a dohányzás elhagyása és megfelelő kezelés mellett az állapotromlás, a betegség súlyosbodása lelassítható" - hangsúlyozta dr. Tárnok Ildikó tüdőgyógyász, a Tüdőközpont orvosa. A szakember hozzátette, a gyógyszeres kezelés és a légzésrehabilitáció legfontosabb célja a tüdőfunkció gyors romlásának megállítása, a betegség tüneteinek enyhítése, a fizikai erőnlét és ezáltal az életminőség javítása. A terápia sikeréhez terhelhetőségtől függően a rendszeres mozgás is hozzájárul.