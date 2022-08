Nyári veszélyek, amelyek károsíthatják a szemünket

„A szemet ért káros hatásoknak hosszú távon komolyabb megbetegedés is lehet a következménye. Ezért nagyon fontos, hogy ha a megfelelő fényvédelemre gondolunk, akkor a szemünk is jusson eszünkbe! Egy jól megválasztott szemüveg, vagy egy úszószemüveg ugyanis komoly szemgyulladástól, súlyos esetben hályogtól vagy akár szemhéjdaganattól is megóvhat minket. Különösen fontos a világos szeműek szemvédelme, ugyanis az ő szemükben kevesebb az UV sugárzás ellen védő pigment” – mutatott rá dr. Damjanovich Judit PhD, a Budai Egészségközpont szemészorvosa.

Fontos, hogy nyáron ne csak bőrünket, hanem szemünket is úvjuk az UV-sugárzástól. Fotó: Getty Images

Milyen betegségeket okozhat az erős UV-sugárzás?

Maga a napozás is okozhat enyhe könnyezést vagy szemirritációt, ám a magas és hosszan tartó UV-sugárzás, valamint az uszodák vize kötőhártya- és szaruhártya-gyulladást is kiválthat. A betegség rendkívül kellemetlen, fájdalmas tünetei – mint például a szemhéjduzzanat, égő érzés, idegentest-érzés, váladékozás, szemviszketés – megkeseríthetik a mindennapokat. A gyógyuláshoz pedig mindenképpen fel kell keresni szakorvost, aki gyógyszeres szemcseppet javasol a panaszok kezelésére. A kötőhártya-gyulladás fertőző betegség, így nagyon fontos a megfelelő higiénia és elővigyázatosság annak érdekében, hogy mások ne betegedjenek meg.

Ahogyan a bőrünkre, úgy a szemünkre is nagyon veszélyes lehet az UV-sugarak évek alatt összeadódó hatása. Az életkor előrehaladtával például kialakulhat szürkehályog, melyért a többi között ez is felelőssé tehető, de az időskori makuladegeneráció kialakulásában is szerepet játszik. A szürkehályog a látásélesség fokozatos romlásához, súlyos esetben, kezeletlenül vaksághoz is vezethet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy már fiatal korban óvjuk szemünket az erős napsugárzástól.

Sokan nem is tudják, hogy a szemben, a szemhéjakon vagy szemgödörben is kialakulhatnak jó- és rosszindulatú szemészeti daganatok. Ha a szemünkön vagy környékén bármilyen kis méretű, korábban nem létező, vagy nem gyógyuló, pattanásnak látszó elváltozást találunk, azonnal keressünk fel egy szakorvost. A korai stádiumban lévő tumorok ugyanis nagyobb eséllyel eredményesen és kisebb beavatkozással gyógyíthatók.

Mi okozhat még panaszokat nyáron?

Szemirritációt okozhatnak a természetes vizek, valamint az uszodák vizében található klór is, ezért fontos, hogy minden esetben, amikor víz alá merülünk, viseljünk jól illeszkedő úszószemüveget. A szembe kerülő fényvédők, kozmetikai szerek vagy a homok is kiválthatnak kipirosodást és könnyezést, ezért úszásnál kerüljük a smink használatát, valamint lehetőleg használjunk olyan készítményeket, amelyek izzadás vagy víz hatására sem folynak a szemünkbe.

Kellő óvatossággal használjuk a légkondicionáló berendezéseket is, ugyanis az egész napos hűsítés kiszáríthatja a szemünket. Mindez szintén pirossághoz, égő érzéshez vezethet. Műkönny vagy speciális szemcseppek segítenek a panaszok megelőzésében, de ha lehet, inkább törekedjünk a klíma kevesebb használatára.

Hogyan előzhetjük meg a szembetegségek kialakulását?

„Nagyon fontos a megfelelő szemüveg és úszószemüveg használata már kisgyermekkortól. A gyermekek számára léteznek speciális napszemüvegek, de fontos, hogy a választásnál a divat mellett inkább a praktikum domináljon. A jó napszemüveg az, amelyik megfelelő nagyságú, jól illeszkedik az arcunkhoz és kellő UV-szűrést biztosít számunkra. Léteznek speciális sportnapszemüvegek, amelyeket kifejezetten a vízi sportok kedvelői számára alakítottak ki. Védelmet biztosít a széles karimájú kalap is, de a legjobb, ha keveset tartózkodunk a tűző napon” – tette hozzá a doktornő.