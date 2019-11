Lassú folyamat, melynek során a beteg egyre inkább úgy érzi, mintha egy vízfüggöny ereszkedne a szeme elé. Idősek ezrei szenvednek a szürke hályogtól, de minden életkorban előfordulhat - világszerte ez a vakság leggyakoribb oka.

Mit kell tudni a szürke hályogról?

mintha vízfüggönyön nézne keresztül. Az életminőséget erősen rontó betegség első számú rizikófaktora az emelkedő életkor, de más körülmények is hozzájárulhatnak a kialakulásához. A jelentős látásromlást okozó szembetegségek közül az egyik leggyakoribb a szürke hályog . Orvosi neve, a katarakta görög szó, vízesést, vízfátyolt jelent. Az ókori görögök is ismerték már, és azért adták neki ezt a nevet, mert úgy vélték, valamilyen rontó folyadék áramlásának hatására következik be. A név azért is találó, mert a szemlencse elszürkülésével járó betegség során az érintett idővel egyre inkább úgy érzi,. Az életminőséget erősen rontó betegség első számú rizikófaktora az emelkedő életkor, de más körülmények is hozzájárulhatnak a kialakulásához.

A látásromlás üteme attól függ, hol kezdődik a szemlencse elszürkülése, átlátszatlanná válása: az időskori esetekben többnyire a lencsekéregben, a lencse széli részén kezdődik a folyamat, így hosszú ideig a látást alig befolyásolja. Ritkábban, de az is előfordul, hogy a lencsemagnál következik be a homályosodás, ilyenkor hamarabb észlelhető látásromlást okoz. Az esetek legnagyobb részében olyan lassan következik be a látásromlás , hogy az érintett sokáig nem is veszi észre. Nem jár fájdalommal, nem hat. Az első jele az lehet, hogy a beteg az eddiginél zavaróbbnak érzi az erős fényeket, például a verőfényes napsütést vagy az éjszakai gépkocsivezetés közben a szembejövő járművek reflektorát. Később, a lencse tulajdonságainak változásai miatt (tömöttebbé válik, pigment anyag, illetve oldhatatlan fehérjék szaporodnak fel benne és az alakja is módosul) a színérzékelés romlik, majd a lencse fénytörő képességének változása miatt csökken a látásélesség, egyre erősebb szemüvegre van szükség.A látásromlás üteme attól függ, hol kezdődik a szemlencse elszürkülése, átlátszatlanná válása: az időskori esetekben többnyire a lencsekéregben, a lencse széli részén kezdődik a folyamat, így hosszú ideig a látást alig befolyásolja. Ritkábban, de az is előfordul, hogy a lencsemagnál következik be a homályosodás, ilyenkor hamarabb észlelhető látásromlást okoz.

Mi a vakság leggyakoribb oka?

A szürke hályog előfordulása az idős embereknél a legnagyobb, az e korosztályba tartozók látásromlásának leggyakoribb oka. A kialakulás hátterében több tényező áll, nem ismerik pontos okát, de hozzájárul az oxidatív Leggyakrabban az idős emberek körében fordul elő (a 65 éven felülieknek több mint a fele érintett!), de az élet bármely szakaszán kialakulhat, sőt, van veleszületett változata is. A különböző életkorokban megjelenő szürke hályog hátterében más és más okok állhatnak.A magzati korban is meglévő betegséget okozhatja öröklődés, és a várandós anya által a terhesség első harmadában elszenvedett vírusfertőzés (például a rubeola ) is. Gyermek- és fiatalkorban is megjelenhetnek az első tünetek, de az idősebb kori kialakulásnak is állhat az ún. congenitalis, primér katarakta a hátterében.Minden életkorban okozhatnak hályogfejlődést különböző betegségek, a szemet ért sugárzás- és hőhatások, mechanikai sérülések is. Infravörös vagy ultraibolya sugárzás (a túlzott napozás is!), nagyobb hőhatás, elektromosság (villámcsapás vagy áramütés) megnöveli az esélyét. A gyógyászatban használt röntgen-, rádium vagy lézersugárzás is kiválthatja a szürke hályogot, ha eléri a szemlencsét, ezért minden ilyen vizsgálati eljárásnál vagy beavatkozásnál a szemet védeni kell. Bizonyos életviteli körülmények is rizikót jelenthetnek, így például a kiegyensúlyozatlan, antioxidánsokban szegény, A-,C- és D-vitaminhiányos táplálkozás és a dohányzás. A szem tompa vagy nyílt sérülései, gyulladásos betegségei is elindíthatják a szürke hályogot eredményező folyamatot.A szürke hályog előfordulása az idős embereknél a legnagyobb, az e korosztályba tartozók látásromlásának leggyakoribb oka. A kialakulás hátterében több tényező áll, nem ismerik pontos okát, de hozzájárul az oxidatív anyagcsere csökkenése, a lencse fizikai állagának és kémiai összetételének változása. Az okok között szerepel a szervezet általános vízvesztése is, amely az öregedéssel együtt jár. Néhány éve K. Krishna Sharma szemészprofesszor az időskori szürke hályog okait kutatva azt állapította meg, hogy egy speciális fehérjetípus, a krisztallin működése a szemben a kor előre haladtával megváltozik, aktivitása a szemlencse átlátszóságának megőrzésében csökken, így a rövid, 10-15 aminosavból álló peptidek könnyebben felhalmozódnak a lencsében, elhomályosítva azt. Egyéb tényezők mellett ez is elősegíti az időskori kataraktát.