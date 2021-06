Bár azt szoktuk mondani, hogy a körömgomba nem csak esztétikai probléma - egészségügyi szempontból sem szabad félvállról venni, foglalkozni kell vele, adott esetben mielőbb elmenni orvoshoz -, az elszíneződött, megvastagodott köröm valóban nem nyújt túl szép látványt.

A körömgomba nyáron különösen megkeserítheti az érintettek életét, hiszen ilyenkor még zavaróbb, és nehezebb is takargatni a lábkörmeinket. A takargatás amúgy sem célravezető, legfeljebb azt érjük el vele, hogy más körmökre is átterjed a gombás fertőzés. És akinek már volt körömgombája, az tudja, mennyire makacs fertőzésről van szó, kezelése hónapokig is eltarthat. Nem mindegy tehát, hogy milyen kezelést választunk. Fontos, hogy egyszerre legyen hatékony és kényelmes is, és kitartsunk addig, amíg valóban felszámoljuk a problémát.

A körömgomba előfordulása viszonylag gyakori - nagyobb eséllyel alakul ki 60 év felett, cukorbetegeknél, legyengült immunrendszer mellett, körömsérülés vagy zárt, kevésbé szellőző cipő hordása miatt is - általában enyhe tünetekkel, apró fehér vagy sárga foltként kezdődhet. A gombás fertőzés terjedésével már megjelenhetnek a zavaróbb tünetek is, a teljes köröm elszíneződhet, megvastagodhat, morzsalékossá válhat. De milyen tünetek megléténél érdemes gombás fertőzésre gondolni? Amennyiben:

megvastagodott a köröm, vagy

fehéres vagy sárgás-barnás elszíneződést figyelhetünk meg rajtuk, netán

törékeny, morzsalékos lesz (olykor a köröm alól is fehér anyag távolítható el),

megváltozik a köröm felszíne, barázdálttá válik vagy

gennyező gyulladás, esetleg fájdalom jelentkezik a körömágynál, akkor érdemes elmenni szakorvoshoz, és kideríteni a tünetek okát.

A gombás fertőzés több körmöt is érinthet, és gyakrabban fordul elő a lábujjaknál. Érdemes időben elkezdeni a kezelést, akkor, amikor még kevésbé zavarók a tünetek, mert könnyen lehet, hogy a probléma csak súlyosbodik. Sőt, nem árt tudni, hogy sikeres kezelés után is visszatérhet a körömgomba.

Körömgomba: milyen kezelések jöhetnek szóba?

Mint már írtuk, a körömgomba kezelése türelmet és kitartást igényel, mert sok esetben hosszadalmas kezelés után tudunk csak megszabadulni a kellemetlen tünetektől.

De nem kell beletörődnünk a helyzetbe, mert ma már többféle készítmény közül választhatunk, amelyek huzamosabb ideig történő használatával szép eredményt érhetünk el, akár végleg eltűnhet a körömgomba. A kezelés időtartama természetesen függ a fertőzés mértékétől és a választott készítmény hatékonyságától is. A körömgomba kezelésére alkalmas gombaellenes készítmények krémek, ecsetelők, körömlakkok, illetve szájon át szedhető formában is elérhetők. Előfordulhat, hogy orvosi utasítás szerint kombinálni kell a terápiákat, azaz a szájon át szedhető gyógyszert (hátránya, hogy több mellékhatással járhat, terhesség alatt például nem ajánlott) kombinálni kell a külsőleg használható, azaz helyileg ható készítménnyel. Vannak olyanok, amiket recept nélkül is megvásárolhatunk, míg bizonyos készítmények csak orvos vénnyel válthatók ki.

Exoterbyn: a gombaölő körömlakk

Az Exoterbyn antimikotikus hatóanyagot tartalmazó körömlakk, amely többféle gomba ellen is hatásos lehet. A terbinafin nevű hatóanyagot tablettás formában is megtalálhatjuk, így viszont csak orvosi utasításra szedhető. A körömlakk viszont vény nélkül kapható a gyógyszertárakban. A körömlakk használata azért is ajánlott, mert így helyileg - elhanyagolható mennyiségben kerül be a véráramba, így kevesebb mellékhatással járhat - fejtheti ki hatását, a körömben felhalmozódva pedig magasabb koncentrációt ér el, mintha szájon át vinnék be a hatóanyagot.

Vény nélkül kapható, terbinafin tartalmú gyógyszer

Az Exoterbyn egyik nagy előnye, hogy használat előtt például nem kell lereszelni a körmöket. A köröm vastag rétegei miatt a hatóanyag bejuttatása is nehézkesebb lehet, így több terméknél is kikötik, hogy használat előtt érdemes lereszelni a köröm felületét. Ennél a gombaölő lakknál azonban nincs szükség a körmök reszelésére, a hatóanyag e nélkül is bejut a mélyebb rétegekbe. A körömlakk használata amúgy nagyon kényelmes, mindössze 30 másodperc alatt megszárad. És ami szintén nagy előnye, hogy bárki használhatja, mert szinte észrevehetetlen, ugyanis áttetsző, matt réteget képez.

A termék alkalmazásánál figyelembe kell venni, hogy a köröm rétegeibe bejuttatott hatóanyag felhalmozódik, így az első négy héten naponta, utána elegendő már csak heti egyszer alkalmazni. A legfontosabb pedig, hogy legyünk türelmesek: a körömgomba nem fog egyik napról a másikra elmúlni, a kezelés több hónapig, fél vagy akár egy évig is eltarthat.

