Száraz köhögés télen: hogyan orvosoljuk?

Száraz vagy irritatív köhögésről akkor beszélünk, ha a köhögést nem kíséri köpet. A rövid, ismételt köhögés gyakran rohamokban tör elő. Így például a nátha korai szakaszában fájó, égető száraz köhögést tapasztalunk, ami aztán idővel - lényegében enyhülve - átfordul hurutos köhögésbe. A felső légutak - orr, torok - fertőzéses megbetegedését megfázás, nátha vagy influenzás megbetegedés okozhatja. Idült problémáról akkor beszélhetünk, ha a panasz legalább nyolc héten át megmarad.

Öt betegség, amely elhúzódó köhögést okozhat.

A száraz köhögést sajnos nem lehet megelőzni, hiszen az egy tünet, nem pedig betegség. A legjobb, amit tehetünk, hogy odafigyelünk saját és szeretteink egészségére az őszi-téli időszakban is. Testi-lelki és szellemi épségünk megőrzésének módja sokféle lehet, például a tápanyagokban gazdag, kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres testmozgás. Vagy a megfelelő folyadékbevitel, amellyel hidratáltan tarthatjuk szervezetünket. Extra vitaminpótlással immunrendszerünket erősíthetjük, és nem árt az évszaknak és időjárásnak megfelelő öltözködés sem. Illetve bármi, ami nem irritálja az orrnyálkahártyát, hanem kellemes neki. Például a különféle illóolajok, párologtatóval vagy tejbe keverve a fürdővízbe cseppentve. Az orrban selymesen omló aromák gyógyító hatásúak, melyek jó szolgálatot tehetnek a beteg toroknak is.

Ha a száraz köhögés belobban, előkerülnek a megfázás elleni klasszikus módszerek. Fotó: Getty Images

Ha megtörtént a baj

Ha begyullad a torok, és megtörténik a baj, a legkevesebb, hogy meleg italokkal kúráljuk magunkat vagy családtagunkat. Egy jó forró tea vagy gyógynövényes, illóolajos főzet csodákra képes. Mintha csak a nagyi adná a mézes, meleg tejet az unokájának, aki ágynak dőlt a megfázástól, mert nem volt rajta sapka a szeles hidegben. Aromaterápiával is egészen kiválóan lehet enyhíteni a kellemetlen tüneteket a család valamennyi tagjának. Inhaláljunk! A vízgőz hasznos. Például nyákoldásra is alkalmas. Tegyünk egy takarót a fejünkre, amikor a gőz fölé hajolunk. Figyeljünk arra, hogy a gőz ne legyen forró, csak kellemesen meleg. Tíz-tizenöt percnél többet ne töltsünk a gőzben, és érdemes naponta többször megismételni. Lefekvés előtt a leghatékonyabb az inhalálás, de bármikor alkalmazva hatásos. Tehetünk kamillát, eukaliptuszt is a forró vízbe.

Párologtatás és főzetek

A párologtatás a légtér fertőtlenítésre alkalmas módszer, továbbá kedvező lelki hatással bír. Párologtatni csak úgy érdemes, ahogy csillag megy az égen, például a kamilla segítségével, amely gombaölő hatású. Egy szobai párásító sokat segíthet, különösen alváskor, hiszen orrunk és torkunk kiszáradását is megelőzheti. Ráadásul a nedves, párás levegő a nyálka felköhögését is elősegíti. Ugyanakkor a túl párás környezet kifejezetten kellemetlen lehet, ezért igyekezzünk a levegő páratartalmát 30 és 50 százalék között tartani.

A sós vizes gargarizálás felszakítja a váladékot a torokból. És a gyógynövényes szirupokkal is mindenki jól jár. Például a csodálatos izlandizuzmó-kivonat nyugtatja a torkot, támogatja a légutak egészségét és hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. Emellett érdemes lehet köhögtető szereket is alkalmazni. Azért is szükség lehet ezekre, mert különben nem vagy csak nagy nehézségek árán tudjuk kiköhögni a váladékot. Máskor viszont csillapítani kell a köhögést, ha például aludni próbálnánk végre. Ilyenkor a köhögés elleni szerek hasznosak. A kakukkfű áldás a toroknak, ajándék a garatnak, természetes védelem a hangszálaknak, csakúgy, mint a gyulladásgátló lándzsásútifű-kivonat.