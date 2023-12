Már 10 százaléknyi önrész is elég lehet a lakáshitelhez

Sokan hangoztatják, hogy ha már havonta fizetniük kell a lakhatásért, akkor szívesebben fizetik a „sajátjukat” hitelrészletek formájában, mint hogy akár ugyanannyi pénzt „dobjanak ki az ablakon” havonta lakbérként.

Egy dolog azonban nagy különbség: a bérléshez elég pár havi kaució, a hitelhez azonban magas önrész kell, sok millió forint (a szóban forgó ingatlan értékének 20 százaléka), és persze az ember hitelképességét is vizsgálják.

Úgy néz ki, eggyel most könnyebb lesz a helyzetük azoknak a fiataloknak, akik saját tulajdonra vágynak. A jegybank módosította a hitelfedezeti arányokról szóló rendeletet: januártól az első lakásukat vásárló, 41. életévüket be nem töltötteknek elég lesz a lakáshitelükhöz 10 százalék önrészt felmutatni, ha ehhez a bankjuk is hozzájárul - írja a bank360.hu.

Vagyis a lakóingatlan értékének 90 százalékát is elérheti az építésre vagy vásárlásra nyújtott lakáshitel összege. A rendelet hivatalos megfogalmazása szerint "a bank az ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott forinthitelnél és pénzügyi lízingnél a kitettség hitelkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 90%-át".

Az életkor mellett további feltétel, hogy az adósok egyike sem rendelkezett a hitelezett lakásban 50 százalékot elérő tulajdoni hányaddal, vagy kizárólag olyan lakástulajdonnal rendelkeztek, amely – a tulajdoni hányad mértékétől függetlenül – jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal terhelt.