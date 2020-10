Ízületi gyulladás: az idősebb nők betegsége?

Mik lehetnek a betegség okai, és hogyan lehet kezelni? Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a FájdalomKözpont sebésze, fájdalomspecialista, a neurálterápia - és a HKO / TCM szakorvosa beszélt a legfontosabbakról.

A térd, a csípő, a csukló gyakran érintett

A 85 év feletti lakosság 65,4 százalékát érinti az ízületi gyulladás (arthritis), amelytől nagy többségben nők szenvednek - állítják a Newscastle Egyetem kutatói. Az arthritis jelenléte egyre gyakoribb az életkor növekedésével, azonban eddig csupán kevés kutatás vizsgálta a konkrét összefüggéseket. Az ösztrogén és az ízületi gyulladás kapcsolatát jelenleg is kutatják, és nem kizárt, hogy a női nemi hormon csökkenő szintje összefüggésbe hozható az ízületi gyulladás megjelenésével.

A szakértők azt is tekintetbe vették, hogy acsontritkulásköztudottan erősebben érinti a nőket, így a problémák összeadódásából eredően a hölgyek jelentős fájdalmakat tapasztalnak a térdükben, a csípőjükben, a derekukban és a csuklójukban. Legkevésbé a vállakat és a lábfejeket érinti a gyötrő fájdalom. A problémát ugyanakkor nemcsak a fájdalom jelenti, de az a fajta mozgáskorlátozottság és életminőség-romlás is, ami következményképpen megjelenik. Az orvostól orvosig járkálás pedig nyilván nagyon megterhelő a betegeknek, fizikailag és érzelmileg is.

Mi okozhatja a gyulladást?

A gyulladások rendkívül sok kórkép kapcsán felmerülhetnek, így mindenképpen szakorvos feladata a diagnózis felállítása. A jellemző tünetek természetesen már sokat elárulnak, mint például a fájdalom, a duzzanat, a bőrpír, a mozgás bizonyos korlátozottsága, esetleg láz, levertség, étvágytalanság. A laborvizsgálatok hamar jelezhetik a gyulladást, gyorsult vérsüllyedéssel, gyulladásos fehérjeszinttel (C-reaktív protein). Elképzelhető, hogy szükségessé válik valamilyen képalkotó eljárás is, mint ultrahang, röntgen, CT vagy MRI vizsgálat.

Az arthritis jelenléte egyre gyakoribb az életkor növekedésével. Forrás: Getty Images

Az orvosnak támpontot jelent a diagnózisnál a kórtörténet, a fájdalmas ízületek száma, hiszen tipikusan egyetlen ízületet érint a fertőzéses ízületi gyulladás, míg például a köszvényben és a reumatoid arthritisben jóval több ízület is begyulladhat. Ez utóbbi betegség döntően a csukló táján, a kézközépcsontnál és a lábtőízületeknél jelentkezik. Természetesen a korrekt diagnózisnál ki kell zárni minden egyéb gyulladással járó betegséget is, például a daganatos betegséghez társuló arthritist is.

Hogyan segíthet az orvos a gyulladt ízületen?

Elsődleges feladat az ízület nyugalomba helyezése, a gyulladás csökkentése borogatásokkal, jegeléssel, gyulladáscsökkentők használatával. Az orvosi kezelés mibenlétéről pedig természetesen szakembernek kell döntenie. "Az aktív fájdalomcsillapítás egyik fő eszköze a célzott injekciós-infiltrációs fájdalomcsillapítás. Az eljárás tulajdonképpen a mozgásszervi fájdalmak kiinduló pontjaként szereplő szövetrész gyulladásának célzott injekciós csillapítása - hangsúlyozza Dr. Arnold Dénes Arnold.

A szakember szerint azoknál, akik tartós és szteroidmentes fájdalomcsillapításra vágynak, nagyon jó hatást lehet elérni a fájdalomcsökkentésben és a mozgástartomány visszaállításában a hialuronsavas injekciókúrával és az orvosi kollagén terápiával. Ez utóbbi egy természetes hatóanyagokat alkalmazó injekciókúra, amelynek ampullái klinikai vizsgálatokkal bizonyított, hatékony megoldást jelentenek az ízületi fájdalomcsillapításban. Az ampullák speciálisan előállított kollagént és olyan segédösszetevőket tartalmaznak, amelyek gyors és hatékony javulást biztosítanak az okok és a tünetek kezelésével. Érdemes megpróbálni az akupunktúrás pontokat stimuláló gyógymódot, amely eredményesen csökkenti a fájdalmat, hiszen a szervezet öngyógyító, fájdalomcsillapító mechanizmusait és az ún. energiaáramlást indítja be. A módszer hatásosságát és helyét az orvosi terápiában számos tanulmány bizonyítja.