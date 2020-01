Fertőtlenítés otthon: így készüljünk az influenzaszezonra

Habár a légúti fertőzések sokféle úton terjedhetnek (cseppfertőzéssel, levegőben, érintéssel), több kutatás bizonyította, hogy leggyakrabban a kézen keresztül adja át a beteg egy másik embernek a kórokozókat. A kezünkön azonban a vírusok csak rövid ideig élnek meg, használati tárgyainkon viszont jóval tovább - textíliákon például fél napig, keményebb, sima felületű dolgokon pedig akár 48 órán át is. Ezért fontos, hogy influenzaszezonban kiemelt figyelmet fordítsunk otthonunk tisztaságára. Ha a családban felütötte a fejét a betegség, esetleg látogatóba érkezett valaki, aki nem sokkal később influenzás lett, mindenképp ajánlott az alapos fertőtlenítés. Így nagyobb eséllyel megelőzhető, hogy elkapjuk a fertőzést. Az alábbi területeken bújik meg a legtöbb vírus, ezért ezeket semmiképp ne hagyjuk ki a takarításból:

Telefonok, távirányítók, számítógépek

Ezeket a technikai eszközöket használjuk a leggyakrabban, mégis ritkán jut eszünkbe eltisztítani. Pedig előfordulhat, hogy tüsszentés, köhögés után nyomkodjuk őket, majd felveszi valaki más, és így gond nélkül átvándorolhatnak a kórokozózok. Töröljük át mindegyiket reggel és este fertőtlenítő kendővel.

Mosdó

A WC fertőtlenítése valószínűleg mindenkinél része a takarító rutinnak, de érdemes gondolni a mosdókagylóra és csapra is, hiszen ezekhez is sokszor hozzáérünk. Egy amerikai kutatás szerint egy beteg lakásában 50 százalék eséllyel találhatóak vírusok a mosdón. Ezenkívül a fürdőszobában a zuhanyfüggönyt és kádkilépőt is ajánlott fertőtleníteni, mert ezeken a nedvesség miatt könnyen megtapadhatnak a kórokozók.

Egy beteg ember lakásában 50 százalék eséllyel találhatóak vírusok a mosdón. Fotó: iStock

Asztalok

A konyhában, nappaliban, sőt még a hálószobában (éjjeliszekrények) is megtalálhatóak, gyakran hozzájuk érünk, de a legtöbb esetben csak szárazon töröljük le őket, így a vírusok vígan elélnek rajtuk egy ideig. Influenzaszezonban vegyük ezeket is kezelésbe fertőtlenítő szerekkel - persze csak olyannal, ami nem marja a bútor anyagát!

Ágynemű, matrac

Ha sokat izzadunk éjjel és nem tisztítjuk rendszeresen az ágyneműt és matracot, azzal szó szerint megágyazhatunk a betegségeknek. Cseréljük le legalább hetente a huzatokat, és a takarót is mossuk ki magas hőfokon. Az ágymatracunkat is érdemes gőzzel kifertőtleníteni, ha például párunk beteg.

Plüssállatok

Kisgyermekeknél gyakran előfordul, hogy alig gyógyulnak fel egy betegségből, máris visszaesnek. Ennek hátterében sokszor az áll, hogy a szülők elfelejtik fertőtleníteni a kedvenc állatkáit, amikhez annyira szívesen hozzábújnak a csemeték - ezáltal pedig a kórokozók is átvándorolhatnak rájuk. Mossuk ki őket rendszeresen (betegség után pedig mindenképp), amelyiket pedig nem lehet, azt gőzöljük át!

Kilincsek, fogantyúk, kapcsolók

Bár lakásunk legapróbb kiegészítői, mégis sokszor ezek hordozzák a legnagyobb veszélyt. Szinte mindenki megérinti őket, aki megfordul nálunk, ezért naponta töröljük át őket fertőtlenítő kendővel!