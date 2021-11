A negyedik hullámban szigorúan kellene az oltatlanokat korlátozni - mondta Boldogkői Zsolt virológus az RTL Híradónak.

A virológus szerint kijárási tilalom kellene esténként. Képünk illusztráció, forrás: Getty Images

Oltási igazolvánnyal kocsmába

Boldogkői kiemelte: az oltottak is képesek fertőzni, noha sokkal kisebb eséllyel, mint az oltatlanok. Ezért például este nyolc vagy tíz óra utáni kijárási tilalmat kellene életbe léptetni. Ezen túl a maszkviselést is kötelezővé kellene tenni minden intézményben. Továbbá a tömegközlekedésre való felszállást, vidéken pedig a kocsmába járást is oltási igazolványhoz kellene kötni. Ilyen szándékról egyelőre nincs hír a kormányban. A miniszterelnök többször elmondta, hogy nem lenne igazságos az oltatlanokat korlátozni.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a kormány oltási akcióhetet szervez a kórházi oltópontokon az átoltottság további növelése, illetve a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Az oltási kampány november 22-e és 28-a között zajlik majd.

Semmilyen védelmi intézkedés nem óv meg a fertőzéstől, csak az oltás - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. Szerinte az oltottak nincsenek veszélyben, az oltatlanok életveszélyben vannak. Aki nincs beoltva, annak nemcsak arra kell számítania, hogy megtalálja a vírus, hanem arra is, hogy súlyos állapotba fog kerülni, nagy valószínűséggel kórházba.