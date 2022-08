Veszélyes vírus: változik a megelőzés módja

Már számos megelőző antitestestkezelés és RSV-vakcina kifejlesztése az utolsó szakaszaiban jár. Jelenleg kilenc potenciális jelölt tart már a 3. fázisú klinikai vizsgálatoknál, vagyis az engedélyezés előtti utolsó szakaszban, köztük két antitest-immunizációs kezelés, amelyet csecsemők számára fejlesztettek ki, és két védőoltás is, amelyet a terhes nőknek fejlesztettek ki.

Új, hosszabb távon védelmet nyújtó megelőző kezelések jönnek a gyerekekre különösen veszélyes kórokozó ellen. Fotó: Getty Images

Hamarosan meg is érkezhetnek az újdonságok

A csecsemőknek szánt, a jelenleg elérhetőnél hosszabb távú védelmet nyújtó monoklonális antitestkezelés valószínűleg már 12 hónapon belül elérhető lesz a piacon. Azt pedig rövidesen követheti az állapotos nők számára kifejlesztett, az újszülöttek vírus elleni védelmét biztosító vakcina jóváhagyása is – ismertette Peter Richmond professzor, a Nyugat-Ausztráliai Egyetem Gyermekgyógyászati Tanszékének és a perth-i Telethon Kids Institute vakcinatesztelési csoportjának vezetője.

„Hosszú út vezetett idáig”

„Ez különösen izgalmas időszak számunkra” – hangsúlyozta a professzor, felidézve, hogy az RSV-vakcinákkal kapcsolatos első klinikai vizsgálatokat még 2000-ben kezdték el. „Hosszú út vezetett idáig” – fogalmazott. Perth-ben a közelmúltban fejezték be a 3. fázisú vizsgálatot a Nirsevimab nevű monoklonális antitest esetében, amely várhatóan már 2022 végén vagy 2023 elején megkaphatja az engedélyt az Egyesült Államokban és Európában. A napokban pedig megkezdték a másik potenciálisan hatékony antitestkezelés 3. fázisú vizsgálatát is. A Nyugat-Ausztráliában lévő Telethon Kids Institute egyébként a várandósoknak fejlesztett vakcina globális vizsgálatának vezető helyszíne is. A tervek szerint a következő hónapokban már lesznek is eredmények a tesztekkel kapcsolatban.

Az RSV-fertőzés az egy évnél idősebb babáknál jellemzően csak náthát okoz, a koraszülötteknél viszont akár végzetes alsólégúti fertőzést, tüdőgyulladást is kiválthat. Ez a betegség a csecsemőkori kórházi kezelések és alsólégúti fertőzések első számú oka. Mutatjuk a legfontosabb információkat az RSV-fertőzés tüneteiről és kezelési lehetőségeiről.

Évi 100 ezer életet követel

A légúti óriássejtes vírus, az RSV évente világszerte több mint 100 ezer halálesetet okoz, és mintegy 3,6 millióan szorulnak kórházi kezelésre miatta. A vírus a légutakat és a tüdőt fertőzi meg, és életveszélyes szövődményei lehetnek. Egy tanulmány szerint az RSV a csecsemőhalandóság második leggyakoribb oka, de a hatvan éven felüliek megbetegedésének és halálozásának jelentős részéért is ez a fertőzés tehető felelőssé.

Megelőzésére már jelenleg is rendelkezésre áll egy antitest-immunizációs kezelés, de azt az RSV-szezonban havonta ismételni kell. A Nirsevimab ezzel szemben már az egész szezonra védelmet adna.



