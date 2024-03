Rejtélyes vírusról beszélnek a tiktokosok

Februárban a @thatgirlkanesha nevű felhasználó videója hatalmas népszerűségre tett szert a TikTokon. A lány ebben arról számol be, hogy ő és a párja is elkapott egy rejtélyes betegséget, amelyről állítása szerint senki sem tudja, hogy pontosan micsoda.

"Szóval Amerikában mindenki elkapja ezt a vírust, de nem tudják, mi a neve. Amikor azt mondom, mindenki, akkor magamat is beleértem. Múlt héten kaptam el ezt az úgynevezett vírust. Nagyon szédültem, hányingerem volt, és úgy éreztem, hogy mindjárt elájulok. Nekem nem állnak össze ezek a tünetek" - spekulált a videóban. Azóta mások beszámoltak arról, hogy bár Covidra gondoltak a tüneteik alapján, a tesztek negatívak lettek.

A Healthline több orvos segítségével járta a körbe a kérdést: a szakértők szerint viszont nincs semmilyen rejtélyes vírus a tünetek mögött. "A leírt tünetek, mint például köhögés, láz, fáradtság és általános izomfájdalom, számos vírusos betegségre jellemzőek, beleértve a megfázást, a Covidot és az influenzát" - mondta a portálnak Dr. Sarah Bonza háziorvos. Ezeken kívül az RSV-vírus is okozhat hasonló tüneteket, ami miatt könnyű összekeverni a betegségeket.

Dr. Semiya Aziz háziorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy a vírusok idővel mutálódnak, ezzel új variánsok jönnek létre. "Ez nem azt jelenti, hogy egy új vírusról van szó, csak a régi egy új verziójáról. Ez járhat új, korábban nem ismert tünetekkel is, ami megmagyarázhatja, miért gondolhatják egyesek rejtélyesnek ezt a betegséget" - magyarázta a Healthline-nak. Bonza arra is felhívta a figyelmet, mennyire veszélyesek tudnak lenni az ehhez hasonló trendek a közösségi médiában. "Most, a pandémia után és a közösségi média korában vírusszerűen tudnak terjedni a különböző egészséggel kapcsolatos aggályok, akkor is, ha nem állnak tények mögöttük" - mutatott rá. Ez esetben nem is specifikus tünetekről számolnak be a felhasználók, hanem például influenzára utaló problémákról.

Nem kell megijedni

Szerinte kezeljük fenntartással az interneten fellelhető információkat, helyette figyeljük az egészségüggyel kapcsolatos híreket és bejelentéseket. "A hatóságoknak megvan a maguk kidolgozott rendszere arra, hogy hogyan kezeljék a gyorsan terjedő fertőző betegségeket. Amíg nincs hivatalos bejelentés, addig nincs ok aggodalomra" - mondta a portálnak.

Aziz szerint, ha megfázásra vagy influenzára utaló tüneteket tapasztalunk, a legfontosabb a pihenés. "Ezáltal a szervezet le tudja küzdeni a vírust, így nagyon fontos az elegendő alvás, és hogy ne erőltessük meg magunkat" - javasolta. Ezen kívül még a sok folyadék bevitelére is érdemes figyelni.

Vírusos megbetegedések esetén nem használnak az antibiotikumok, helyette vény nélkül kapható fájdalom- és lázcsillapítókkal érdemes próbálkozni. Ha azonban egy héten belül nem múlik el a láz, illetve ha nehezen veszünk levegőt, légszomjunk van, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz. Megelőzés céljából pedig érdemes felvenni a Covid- és influenzaoltásokat, valamint minél egészségesebb életmódra törekedni: kiegyensúlyozottan étkezni, sokat mozogni és aludni.