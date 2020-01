Tovább terjed a rejtélyes vírus

Ahogy már korábban is olvashatták a HáziPatika.com-on, egy eddig ismeretlen, tüdőgyulladást okozó vírus jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az előzetes vizsgálatok szerint az eddig nem ismert koronavírus egy halpiacon jelenhetett meg először Vuhanban, majd cseppfertőzéssel terjedt tovább. A piacot azóta beszüntették, területét pedig fertőtlenítették. A vírus eddig négy áldozatot követelt, a negyedik halott egy 89 éves férfi volt.

Néhány egészségügyi dolgozó szervezetében is megtalálták a kórokozót. Fotó: iStock

Más országokban is megjelent

A vírus azonban már Kína határain túl is felbukkant. Tajvanon négy, Szingapúrban három, Vietnámban kettő, Nepálban pedig egy betegnél merült fel afertőzésgyanúja, míg Japánban egy esetben jelentették a vírus megjelenését. Emellett Hongkongban szombatig 90 embert helyeztek karanténba - közülük már 14-et hazaengedtek -, de egyetlen esetben sem erősítették meg az új koronavírus jelenlétét.

A legfrissebb információk szerint Ausztráliában is karantén alá helyeztek egy férfit, akin a betegség tünetei jelentkeztek nem sokkal azután, hogy visszatért Vuhanból. Az ország egészségügyi hatósága biológiai biztonsági ellenőrzést rendelt el a Vuhanból Sydney-be érkező repülőgépek utasainál.

Emberről emberre terjed

A kínai hatóságok hétfőn mintegy 220 fertőzéses megbetegedésről számoltak be az ország több régiójában, beleértve Pekinget és Sanghajt is. A Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság pedig megerősítette, hogy a tüdőgyulladás-járványt okozó új koronavírus emberről emberre is terjed. A dél-kínai Kuangtung tartományban két olyan megbetegedés is történt, amelyben emberről emberre terjedt a fertőzés. Az angol nyelvű China Daily című napilap szerint néhány egészségügyi dolgozó szervezetében is megtalálták a kórokozót.

Ha azonnali intézkedések történnek, akkor az új koronavírus okozta járvány megfékezhető lehet - véli Ceng Kuang, a kínai Betegségellenőrzési és Elhárítási Központ vezető járványügyi szakértője. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig rendkívüli szakértői bizottsági ülést hívott össze, hogy megállapítsák, nemzetközi járványügyi vészhelyzetet jelent-e a koronavírus terjedése. Különös aggodalomra ad okot az, hogy a héten beköszönt Kínában a holdújév, ilyenkor pedig emberek százmilliói kelnek útra.