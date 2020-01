Tovább terjed az új tüdőgyulladás-vírus

Ahogy már korábban is olvashatták a HáziPatika.com-on, egy eddig ismeretlen, tüdőgyulladást okozó vírus jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az előzetes vizsgálatok szerint az eddig nem ismert koronavírus egy halpiacon jelenhetett meg először Vuhanban, majd cseppfertőzéssel terjedt tovább. A piacot azóta beszüntették, területét pedig fertőtlenítették. A vírus azonban már más kínai városokban is felütötte a fejét, embereket és állatokat is megfertőzhet.

Az elmúlt napokban két betegnél is diagnosztizáltak az új koronavírus okozta fertőzést a kínai főváros déli részén fekvő Tahszing kerületben, míg a Sencsennek helyet adó Kuangtung tartomány egészségügyi bizottsága egy fertőzöttről számolt be. Mindhárom beteg nemrégiben járt Vuhanban. Az ország keleti részén található Csöcsiang tartományban emellett öt embert helyeztek karanténba légzőszervi megbetegedés miatt. Mindannyian voltak Vuhanban az elmúlt hetekben, de egyelőre egyik esetben sem született diagnózis.

Egyre több a fertőzött

Vuhanban a hétvége során 136 új páciensnél diagnosztizálták a vírusfertőzést, egy kezelés alatt álló beteg pedig meghalt - ezzel a betegségben eddig elhunytak száma háromra emelkedett. Az egészségügyi bizottság jelentése szerint a járvány kitörése óta vasárnap estig 198 esetet regisztráltak a városban. Huszonöt ember már gyógyultan távozhatott a kórházból, míg 170-en jelenleg is kezelés alatt állnak - közülük 35 ember állapota súlyos, kilencé pedig válságos. A fertőzöttekkel 817-en kerültek közeli kapcsolatba, közülük még 90 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt. A többieknél nem jelentkeztek a betegségre utaló tünetek.

Más országokban is megjelent

A vírus azonban már az ország határain túl is felbukkant. Tajvanon négy, Szingapúrban három, Vietnámban kettő, Nepálban pedig egy betegnél merült fel a fertőzés gyanúja, míg Japánban egy esetben jelentették a vírus megjelenését. Emellett Hongkongban szombatig 90 embert helyeztek karanténba - közülük már 14-et hazaengedtek -, de egyetlen esetben sem erősítették meg az új koronavírus jelenlétét.

A Nemzeti Egészségügyi Bizottság nagyobb fokú fellépést ígért a helyzet kezelésére - különös tekintettel a jövő hét végén kezdődő holdújév ünnepének idejére -, és a hivatalokat szorosabb együttműködésre szólította fel a megelőzést célzó intézkedések hatékonyabb bevezetésének érdekében. A bizottság szerint mindazonáltal a járvány féken tartható.