Törlőkendők okozhattak súlyos kórházi járványt

Az első megbetegedést 2021 októberében fedezték fel, azóta pedig számos más esetre is fény derült az észak-európai ország különböző kórházaiban. Mint az a Norvég Közegészségügyi Intézet (NIPH) a héten kiadott közleményében olvasható, mindeddig 239 fertőzésről született jelentés, de folyamatosan érkeznek újabb és újabb beszámolók, így a tényleges esetszám ennél magasabb lehet. A fertőzéseket a Pseudomonas aeruginosa baktérium okozza, amely jellemzően a vizes élőhelyeket és a nedves környezetet kedveli leginkább, de előfordul kórházi intézményekben is. Egészséges embereket ritkán betegít meg, súlyos fertőzést válthat ki azonban intenzív ellátásra szoruló és legyengült immunrendszerű betegeknél.

Az elmúlt hónapok során kiterjedt vizsgálatok zajlottak Norvégiában a fertőzések forrásának feltárására, illetve a további megbetegedések elkerülése érdekében. Végül a napokban felfedezték a szóban forgó baktériumtörzset egy bontatlan csomag nedves törlőkendőben, amelyet az angol Vernacare cég gyárt és forgalmaz Oasis Bedbath néven. Ugyanabból a kötegből nyolc további csomagban is kimutatható volt a baktérium jelenléte, ami felerősíti a gyanút, hogy ezekből az eszközökből indulhatott ki a járvány. A hatóságok azóta minden egészségügyi ellátót figyelmeztettek a lehetséges veszélyre, hogy azok haladéktalanul helyezzék használaton kívül az érintett gyártócég termékeit.

A P. aeruginosa okoztafertőzéstünetei a fertőzés helyétől függően igen sokfélék lehetnek, a láztól és fejfájástól a bőrkiütésekig számos panasz jelezheti a problémát - írta meg az IFLScience.com. Legyengült immunrendszerű betegeknél akár életet veszélyeztető megbetegedést is kialakulhat. A bakteriális fertőzés alapvetően jól kezelhető antibiotikumokkal, ugyanakkor ez a kórokozó is egyre gyakrabban válik ellenállóvá a vele szemben alkalmazott készítményeknek. Mi több, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a 12 legmagasabb kockázati prioritású patogén között tartja számon a multirezisztens P. aeruginosát.