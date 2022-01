Szakértők jobb maszkot ajánlanak az omikron ellen

A KN95 maszkok, amelyek az N95-ösök kínai megfelelői, ugyanannak a szűrési szabványnak hivatottak megfelelni, de gyártásuk kevésbé áll hatósági felügyelet alatt. A KF94 jelzetű maszkokat Dél-Koreában gyártják, és a koreai kormányzati szabványoknak megfelelően gyártva és viselve a részecskék akár 94 százalékát is kiszűrik.

A Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban nemrégiben közzétett tanulmány szerint a COVID-19 megbetegedés kockázata akár 75-szörösére is csökkenthető, ha a beteg személy és a közelben tartózkodó személy egyaránt N95-ös típusú maszkot visel, szemben a sebészeti maszkkal. Egy 2021-ben közzétett kutatás pedig megállapította, hogyaz egészségügyi dolgozók COVID-19 fertőzésének kockázatát. Az N95-ös maszkok viselése azonban hátrányokkal is jár. Noha erősebb védelmet nyújtanak, viselésük kényelmetlen, többe kerülnek és nehezebb is beszerezni őket. De bármilyen maszk jobb, mint a semmi, és minden állampolgárt arra biztatunk, hogy viseljen az arcra jól illeszkedő maszkot, mert így nemcsak saját magát védi, de megakadályozza a COVID-19 terjedését is.