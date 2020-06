Súlyosbodik az ebolajárvány Afrikában

Miközben a világ nagy része az új koronavírus miatt aggódik, Kongóban az ebola is komoly veszélyt jelent. A múlt héten 12 ebolafertőzöttről számoltak be hatóságok - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Az ország túlterhelt egészségügyi rendszere egyébként egyszerre több járvánnyal is kénytelen megbirkózni: a kanyaró eddig több mint hatezer emberéletet követelt, a koronavírusnak pedig 112-en estek áldozatul, a fertőzöttek száma meghaladja a 4800-at.

Az országos biomedikai kutatóintézet közlése szerint 14 igazolt és három feltételezett ebolaesetet regisztráltak a Kinsashától mintegy 700 kilométerre északra található Mbandaka városában kialakult gócban. A WHO szerint pedig két további fertőzöttet azonosítottak Bolomba városában, 300 kilométerre északkeletre Mbandakától.

Ebola ellen oltanak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Fotó: Getty Images

A világszervezet közölte, hogy több mint 2500 embert oltottak be az egyenlítői tartományban ugyanazzal a vakcinával, amelyet az egészségügyi dolgozók korábban az ország keleti részén elharapózott ebolajárványban használtak. Az ország keleti felében több mint 2200-an estek áldozatul az ebolának. Ez utóbbi területen - amely több mint ezer kilométerre található Mbandakától - április 27-e óta nem jelentettek új fertőzöttet.

Ez a 11. nagyobb ebolajárvány

A genetikai vizsgálatok fényt derítettek arra, hogy az ország nyugati részén kialakult újabb járványgóc nem áll összefüggésben a keleti részt sújtó megbetegedési hullámmal. Két év alatt egyébként ez a harmadik ebolajárvány az országban. A vírust 1976-ban, a Kongó keleti felében található Ebola folyó melletti településeken észlelték először, azóta ez a 11. nagyobb járvány.

Az ebola természetes hordozói egyelőre nem ismertek, a legvalószínűbb terjesztői - az új koronavírusoshoz hasonlóan - a denevérek lehetnek. A kór fertőzött ember vagy állat vérével vagy testnedvével való közvetlen érintkezéssel terjed. A betegség hasmenéssel, súlyos vérzéssel jár, a halálozási arány egyes esetekben akár 90 százalékos is lehet.