A koronavírus ezért nem betegíti meg a denevéreket

A koronavírusok, köztük a MERS, a SARS és a Covid-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 eredeti hordozóinak a denevéreket tartják. Ám míg ezek a kórokozók a denevérekre nézve ártalmatlanoknak tűnnek, addig az embereknél súlyos és gyakran halálos kimenetelű betegségeket okoznak. "A denevérek nem szabadulnak meg a vírustól, de mégsem betegednek meg. Azt akartuk kideríteni, hogy a MERS vírus miért nem iktatja ki a denevérek immunválaszát, ahogy teszi azt az embereknél" - mondta Vikram Misra, az USask mikrobiológusa.

Sokan esznek denevért Több szakértő is a denevéreket tartja az új koronavírus eredeti hordozójának. Ennek ellenére Indonézia egyes részein továbbra is népszerű csemegének számít az állat húsa. Részleteket korábbi cikkünkben olvashat.

A kutatók elsőként mutatták be a Scientific Reports című folyóiratban publikált tanulmányukban, hogy egy rovarevő barna denevér sejtjei hónapokon át fertőzöttek lehetnek a MERS vírussal az állat szervezete és a kórokozó együttműködése révén. "Ahelyett, hogy elpusztítaná a denevér sejtjeit, ahogy azt az emberi sejtekkel teszi, a MERS koronavírus hosszú távú kapcsolatba lép a gazdaszervezettel, amelyet a denevér egyedi immunrendszere tart fenn" - magyarázta Misra, megjegyezve, hogy a SARS-CoV-2 valószínűleg ugyanígy működik.

A denevérek immunrendszere teljesen másképp reagál a koronavírusra, mint az embereké. Fotó: Getty Images

A stressznek is szerepe van

A szakember szerint eredményeik azt sugallják, hogy a denevéreket érő stressz, például a betegségek, a természetes élőhelyeik elvesztése, szerepet játszhat a koronavírus más fajokra való átterjedésében. Amikor a denevér immunrendszerét stresszhatás éri, az megbontja azimmunrendszerés a vírus közötti finom egyensúlyt, lehetőséget adva a vírusnak a sokszorozódásra.

Következő lépésként a kutatócsoport azt fogja vizsgálni, hogy miként áll át "fertőző és sokszorozódó üzemmódra" a MERS vírus a tevefélék és az ember sejtjeiben. Ez az információ kulcsfontosságú lehet a következő olyan, denevérektől eredő vírus előrejelzésében, amely világjárványt okozhat.

