Rossz hírek érkeztek a szennyvízről

Az NNK információi szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációjában ismét emelkedő tendenciát mértek a Budapest Központi Szennyvíztisztító telep ellátási területén, a Budapest környéki agglomerációs településeken, valamint Győrben, Kaposváron, Pécsett, Salgótarjánban, Székesfehérváron, Tatabányán és Veszprémben. Csökkenés egyedül Debrecenben mutatható ki. A koronavírus örökítőanyagának koncentrációja két városban – Kecskeméten és Szekszárdon – a mérsékelt, a többi húsz mintavételi helyen pedig az emelkedett kategóriába sorolható.

Magyarországon a járvány most mérsékelten zajlik, de az aktív fertőzöttek számát jelenleg is több mint négyezerre becsülik. Kórházban 359 koronavírusos beteget ápolnak, közülük hárman vannak lélegeztetőgépen. A vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik.

