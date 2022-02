Csak nyolcan voltak kedden iskolában az egyik 22 fős osztályban, de a többi teremben is jelentősen megritkult a létszám a veszprémi Dózsa György Általános Iskolában. Az 524 diákból 212-en megbetegedtek, valamint 9 tanár is rosszul lett - számolt be a történtekről az RTL Klub Híradója.

Rejtélyes betegség söpört végig egy magyar iskolán.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Hányás, hasmenés döntötte le a fél iskolát

Az egyik kislány édesapja azt nyilatkozta, gyermekénél vasárnap hányás és hasmenés jelentkezett. A háziorvos javaslatára a család székletmintát küldött be a Nemzeti Népegészségügyi Központba (NNK). A tünetek egyébként mindenkinél ugyanazok, és minden érintettnél hétvégén jelentkeztek.

Először az iskolában felszolgált ételre gyanakodtak, az illetékes vállalat azonban több intézmény étkeztetéséért felel, és a többi helyről nem érkezett bejelentés hasonló rosszullétekről. "Pénteken is megközelítőleg 2250 adag étel került kiszállításra, nemcsak ide (a Dózsa iskolába), hanem hat különböző intézménybe. Mind a 6 intézményben a fogyasztóinkról elmondható, hogy sem a diákok, sem a tanárok között nem voltak megbetegedések" - nyilatkozta Enyedi Csaba, a GVC Zrt. kommunikációs igazgatója.

A bulin betegedhettek meg

Felmerült az az eshetőség is, hogy a pénteki farsangi mulatságon fertőződtek meg az érintettek, csakhogy a koronavírus-járvány miatt nagyon óvatosak voltak az esemény szervezői és résztvevői. Szigorúan csak osztályon belül ünnepeltek, a gyerekek nem keveredtek - ismertette Lengyel Károly, az iskola igazgatója. Az intézményben ráadásul folyamatosan fertőtlenítenek, hogy megakadályozzák a koronavírus és az egyéb kórokozók terjedését.

A tömeges megbetegedés rejtélye tehát egyelőre megoldatlan. Az NNK még vizsgálja az ügyet, azt viszont nem tudni, mikorra várható eredmény. Az iskolában mindenesetre ózongenerátort is bevetnek majd a napokban, hogy még több kórokozót tudjanak elpusztítani.