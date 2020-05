Meglepő tünetek jelezhetik a Lyme-kórt

A viszonylag enyhe idő miatt nagyon sokkullancstelelt át, ami miatt a vérszívók a megszokottnál is nagyobb számban leshetnek áldozataikra a természetben. A járvány miatt ráadásul most az emberek is nagyobb arányban látogatnak ki zöldövezetbe, ahol könnyebben tarthatják a távolságot a többi embertől. Fontos lehet ezért tudni, milyen tünetek jelzik a kullancsok csípése miatt kialakuló Lyme-kórt.

A Lyme-kór változatos tünetei Magyarországon évente nagyjából tízezer frissfertőzésfordulhat elő. Különösen sok beteget észleltek a Budai-hegységben, a Balaton-felvidéken és a nyugat-magyarországi területeken elszenvedett csípések után.

Nem csak a Lyme-folt árulkodhat róla

A Lyme-kórta Borrelia nemzetségbe tartozó baktériumok okozzák, a betegséget az e kórokozóval fertőzött kullancsok terjesztik. Védőoltás nincs ellene, a tünetek pedig rendkívül változatosak lehetnek és nem ritkán csak két-három héttel a csípést követően jelentkeznek először. A legismertebb panasz, ami a betegségre utalhat, az a Lyme-folt, amely egy legalább 5 cm-esre megnövő, többnyire ovális alakú bőrpír. Sok esetben azonban egészen furcsa panaszok is állhatnak a fertőzés mögött: az Eurekalert oldalán közzétett tanulmány szerint szív- és neurológiai problémákat is tapasztaltak egyes betegek, miután megfertőződtek.

Az enyhe tél miatt a megszokottnál is több kullancs leselkedik a túrázókra. Fotó: Getty Images

Mivel a Lyme-kór a szívműködést is befolyásolhatja, bizonyos embereknél a baktérium szívritmuszavarokat okoz, illetve szívizomgyulladás (karditisz) is jelentkezhet. Az ilyenor jelentkező mellkasi fájdalmat, erős szívdobogást és fáradtságérzetet az orvosok sok esetben valamilyen más betegséghez kötik, így a fertőzöttségre csak későbbi vizsgálatok alkalmával derül fény.

A betegség egy teljesen egészséges, 37 éves férfi életét is követelte, akinél a Lyme-kór egyik jellegzetes tünete sem jelentkezett. A beteg eredetileg influenzaszerű panaszokkal - láz, torokfájás, orrdugulás -, illetve ízületi fájdalommal fordult a háziorvosához. Orvosa vírusfertőzést gyanított, és mivel a tünetek is enyhültek, néhány gyógyszer felírása után hazaküldte.

Hetekkel később azonban mellkasi fájdalmak, erős szívdobogás és légszomj miatt kórházba kellett szállítani a férfit. Az EKG-vizsgálatot követően az orvosok már gyanították, hogy a problémát a Lyme-kór válthatta ki, a beteg állapota azonban gyorsan romlott, így nem tudták megmenteni az életét. A cikk szerzői szerint a karditisz gyanúja esetén fontos lenne a mielőbbi EKG, illetve antibiotikumos kezelés, bár azt is kiemelték, hogy hasonló, súlyos szívprobléma csak ritka esetben alakul ki a fertőzés miatt.

A tanulmány egy másik esetet is leír, ahol a baktérium szokatlan tüneteket produkált. Egy négyéves fiút láz, hányinger és rossz közérzet miatt szállítottak kórházba, az orvosok pedig a Lyme-kór idegrendszert érintő változatát (neuroborreliosis) azonosították nála. A fiú antibiotikumos kezelést követően teljesen felépült.