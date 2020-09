Koronavírus: szükséges a tömeges tesztelés?

Az elmúlt két hétben Magyarországon is megugrott a koronavírusos esetek száma, ezzel együtt pedig a vírustesztelés is felpörgött, a kijelölt laboratóriumokban sokszor késő estig dolgoznak a minták kiértékelésén. A hvg.hu cikke szerint vannak olyan járványkórházak, amelyekben 24 órán belül kiértékelik a leadott mintát, volt azonban olyan ember is, akinek 5 napot kellett várnia az eredményre.

Nő a fertőzöttek, de a tesztelések száma is

Az új fertőzöttségi rekordokat látva a Nemzeti Népegészségügyi Központ kedd este közölte, hogy az országos tiszti főorvos utasításának megfelelően növelik a koronavírustesztek szállításához szükséges kapacitást. Ennek értelmében bevonták a betegek és tesztek szállításába az összes közfinanszírozott, működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató tartalék gépjárművét is, viszont a laboratóriumi kapacitások bővítéséről nem esett szó.

Májushoz képest jelenleg jóval több tesztet végeznek el, a fertőzésgyanús esetek kiszűrése mellett a szeptember elsején bevezetett határzár miatt is több embert kell megvizsgálni. Ha ugyanis valaki külföldi országból jön haza, csak úgy válthatja ki a kéthetes karantént, ha be tud mutatni két - két napon belül készült - negatív PCR-teszteredményt. Sokan emellett azért szeretnének teszteltetni, mert a környezetükben koronavírus-fertőzöttet találtak, ők viszont nem tartoznak a szoros kontaktok közé, így magánlaboratóriumokhoz fordulnak. Mindez persze nemcsak a laboratóriumokat, de a mentőket is rendkívüli módon leterheli - írja a lap.

Emellett itthon is egyre több szakember javasolja a tömeges, ingyenes tesztelést. Oroszi Beatrix, az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezető epidemiológusa egy konferencián vetette fel, hogy a külföldi országokhoz hasonlóan itthon is növelni kellene az ingyenesen elvégezhető tesztek számát. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora pedig az InfoRádióban beszélt arról, hogy megfontolná a magas rizikójú emberek állami szűrését.

Már a csúcson pöröghet az itthoni szűrőkapacitás. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Hivatalos adat azonban nincs arról, hogy Magyarországon mekkora tesztelési kapacitás áll rendelkezésre. A lap nem hivatalos forrásból úgy értesült, hogy jelen körülmények között 10-11 ezer PCR-tesztet tudnak elvégezni az akkreditált laboratóriumokban, így a rendszer jelenleg maximális kapacitással dolgozik. Egy megkérdezett szakember ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy ez tovább lehetne emelni újabb laborok bevonásával vagy a már tesztelésen dolgozók kibővítésével.

Szükség van ennyi tesztre?

Az NNK honlapján szereplő legutolsó járványügyi eljárásrend szerint azoknak kell tesztelniük, akik tüneteket mutatnak, illetve kapcsolatba kerülhettek fertőzöttekkel. Ez utóbbi miatt azonban egész irodák, illetve osztálytermek ürülhetnek ki, így az eljárásrend ezért nemrég azzal módosult, hogy a szoros kontaktok elzárását is ki lehet váltani két negatív teszttel.

A szűrést végző egyik legnagyobb magánlabor, a Synlab Kft. kereskedelmi és marketing igazgatója, Póda Tamás a lapnak úgy nyilatkozott: bár a PCR jelenleg a legjobb mérési módszer a fertőzőképesség megállapítására, azt sem lehet elfelejteni, hogy bonyolult folyamat, ezért nem alkalmas a teljes lakosság szűrésére. Ráadásul, ha emberek tömegesen akarják majd elvégeztetni, a rendszer valóban túlterhelődik, és az érintettek olyan későn kapják meg az eredményt, hogy az egész tesztelési folyamat értelmetlenné válik.

A PCR-tesztnek emellett magasak a költségei, hiszen nagy értékű, speciális automatákon készülnek a vizsgálatok drága reagensekkel, amit külföldről kell behozni és humán erőforrásra is szükség van. Póda Tamás szerint a védekezés legfontosabb részei ezért továbbra is a felelősségteljes viselkedés, maszkviselés és az előírások betartása lehet.