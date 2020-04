Koronavírus: szigorításra készülnek a szomszédban

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében egyre több ország hoz újabb szigorú intézkedéseket. Szlovákiában például utazási korlátozásokat és részleges kijárási tilalmat vezetnek be húsvét idejére, április 17-éig pedig ideiglenesen visszaállítják a határellenőrzést is a schengeni belső határokon. Az intézkedések az adott időszakra a szabad gyülekezéshez való jogot is korlátozzák, a kormány ugyanis attól tart, hogy az ünnepek idején szokásos találkozások meggyorsítanák a kór terjedését.

Az ország egyébként nem tervezi, hogy húsvét után enyhítenének a biztonsági intézkedéseken. Szlovákiában hétfőn regisztrálták a koronavírus-járvány első 2 áldozatát, a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma pedig 534-re emelkedett.

Több gyerek is megfertőződött Ukrajnában

Ukrajnában kedd reggelre 45-re emelkedett a koronavírus-járvány áldozatainak száma, az igazolt fertőzötteké pedig az 1500-hoz közelít. A betegségből eddig 28-an gyógyultak fel az országban, ez az adat hétfő óta nem változott. Az elmúlt napban újabb 9 gyermeknél és 32 egészségügyi dolgozónál mutatták ki a koronavírust. A 143 újonnan regisztrált fertőzött közül 35 szorul kórházi ápolásra - köztük két gyermek és egy egészségügyi dolgozó -, és 7-en vannak lélegeztetőgépen, az ő állapotuk válságos - közölte Viktor Ljasko egészségügyiminiszter-helyettes, országos tisztifőorvos. A 7 új halálos áldozatról annyit árult el hogy 42 és 70 év közöttiek. Megjegyezte azonban, hogy az egyik kijevi kórházban történt még egy haláleset, amely nem került be az elmúlt nap statisztikájába. "Ezt még külön megvizsgáljuk" - tette hozzá.

Szerbiában nem szigorítanak

Szerbiában egyelőre nem szigorítanak a koronavírus okozta helyzet miatt bevezetett intézkedéseken. A kijárási tilalom hétköznapokon 17 és 5 óra között van érvényben, hétvégenként pedig szombat 13 órától hétfő reggel 5-ig tilos az utcára lépni. A nyugat-balkáni országban egyébként már 2200 fertőzöttet és 58 áldozatot regisztráltak. Eddig 54-en gyógyultak fel a betegségből.

Szlovénia eddig 1021 koronavírusos betegről és 30 áldozatról, Ausztria csaknem 12400 fertőzöttről és 243 halottról, Románia pedig több mint 4 ezer megbetegedésről és 182 halálesetről számolt be. Horvátországban 1222 koronavírus-fertőzöttet és 16 áldozatot regisztráltak.

