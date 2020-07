Koronavírus: súlyos a helyzet Amerikában

A legfrissebb adatok szerint a 8516 új fertőzöttel együtt 273418-ra emelkedett a koronavírusos kaliforniaiak száma. Az elmúlt két hétben 50 százalékkal nőtt a COVID-19-cel kórházban kezeltek aránya. A kórházban ápoltak harmada Los Angeles megyében betegedett meg - közölte Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója. A kormányzó közölte azt is, hogy az állam fővárosában, Sacramentóban fertőtlenítés miatt átmenetileg lezárják a törvényhozás épületét. Los Angeles polgármestere Eric Garcetti pedig a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy a járvány fellángolásában jelentős szerepet játszottak a tüntetések.

Máshol is nagy a baj

Egyre több amerikai érzi úgy, hogy eltúlozzák a koronavírus-járvány jelentette fenyegetést - a részletekért kattintson ide!

Az Egyesült Államok egyik déli tagállamban, Arizonában hétfőn meghaladta a 100 ezret az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma, a floridai Miamiban pedig a járvány hétvégi fellángolását követően lezárták az éttermeket és a tornatermeket. A 101471 új beteg közül 62 ezren 44 évesnél fiatalabbak. A tárca vezetője, Cara Christ szerint a fertőzést a 20-44 év közöttiek terjeszthetik a leginkább.

Maszkot viselő fiatalok Miamiban. Fotó: Getty Images

Miamiban és egész Miami-Dade megyében hétfőn átmeneti időre felfüggesztették az újranyitási terveket, miután a hétvégén Florida egész területén több mint 10 ezer új koronavírusos esetet regisztráltak. Ismét le kell zárni a báltermeket, a fitneszközpontokat, az autó- és játékkölcsönzőket, és tilos nagy lélekszámú összejöveteleket tartani. Amennyiben az emberek nem tartják be az előírásokat, akkor meghosszabbíthatják Miami híres tengerparti strandjainak zárva tartását. A Miami melletti strandoknak ugyanis kedden kellett volna újranyitniuk. Floridában a járvány kezdete óta több mint 206 ezren fertőződtek meg a koronavírussal.

Hétfőn több mint ezer új fertőzést regisztráltak az északnyugati Washington államban is, ahol már csaknem 37 ezer a diagnosztizált koronavírusos emberek száma. Közben a georgiai Atlanta polgármestere, Keisha Lance Bottoms bejelentette, hogy pozitív lett a koronavírustesztje. Jelenleg tünetmentes. Georgiában egyébként hétfőn több mint 1500 új fertőzöttet regisztráltak.

New York és New Jersey eddig megúszta

A koronavírus-járvány új hulláma eddig megkímélte a korábban leginkább sújtott két keleti parti államot, New Yorkot és New Jerseyt. New York állam kormányzója, Andrew Cuomo a hétfői sajtóértekezletén haragosan reagált arra, hogy a hétvégén nagy tömegek népesítették be a New York városhoz közeli tengerparti strandokat úgy, hogy közben nem tartották be a távolságtartásra vonatkozó javaslatokat.

Hétfőn két amerikai egyetem - a Harvard és a Princeton Egyetem - is bejelentette, hogy ősszel csak korlátozott mértékben nyitják meg campusaikat a diákok előtt, és ez valószínűleg mindkét szemeszterben így marad. A két egyetem egyelőre távoktatásra rendezkedik be a koronavírus-járvány miatt. A New Jerseyben lévő Rutgers Egyetem hétfőn szintén azt jelezte, hogy kurzusai nagy részét interneten tartják majd meg a 2020-2021-es tanévben. Az új típusú koronavírus egyébként az Egyesült Államok mind az 50 tagállamában jelen van. Az amerikaiak eddig több mint 2,93 millió igazolt fertőzöttről és 130 ezer halottról számoltak be.

Befejezte a WHO az egyik lehetséges koronavírus-gyógyszer tesztelését, mert nem vált be - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!