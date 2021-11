Koronavírus: nincs miért titkolni a számokat, mégis titkolják

Koronavírus: rájöttek, miért nem fertőz meg mindenkit.

Magyarország lakosai jelenleg nem tudhatják, hogy hányan fertőződtek meg az oltás ellenére, és közülük hányan kerülnek kórházba vagy halnak meg. Holott ezeket az adatokat folyamatosan kérik szakértők, politikusok, a sajtó. A tájékoztatás rendkívül fontos lenne, hiszen a hazai adatok azt mutatják, az oltások igenis elérték a kívánt célt. Most körülbelül annyi a fertőzött, mint tavaly ilyenkor, arányosan mégis kevesebben kerülnek kórházba - írta a Telex.

Nem tudni, hány oltott halt meg a járványban. Fotó: Getty Images

Érthetetlen titkolózás

Azt sem lehet tudni, hogy a kórházban vagy az intenzív osztályokon lévők hány százaléka kapott oltást. Elszórt megnyilatkozásokból lehet tudni: az egyik kórházban ápolt súlyos betegek mind oltatlanok, a másikban minden hetedik oltatlanra egy oltott beteg az intenzíven. Nincs miért visszatartani azonban ezeket az információkat, mert a romániai, amerikai, izraeli, német adatok is inkább az oltások hatékonyságát mutatják.

A lap összeállításából kiderül: azokban az országokban, ahol nyilvánosak az adatok, mindenütt egy irányba mutatnak a koronavírus-számok. Ez pedig az, hogy alapvetően nagyon csekély a valószínűsége annak, hogy egy teljesen beoltott ember megfertőződjön, pozitív PCR-tesztet produkáljon. Az adatok ugyanakkor azt mutatják Németországban, hogy az elmúlt négy hétben az idős korosztály körében jelentősen emelkedett az oltottak aránya a kórházba, a lélegeztetőgépre kerültek és az elhunytak körében is. De ez is csak azt mutatja, hogy minél több embert oltanak be, és minél kevesebb marad az oltatlan, annál több olyan esetről hallhatunk, amikor oltott fog előfordulni a betegek vagy a halottak között.

A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében a kormány újabb védelmi intézkedésekről döntött. November elsejétől ismét kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön, az átoltottság növelése érdekében pedig a munkáltatók előírhatják az oltás felvételét dolgozóiknak. Utóbbit egyelőre kevés cég választotta.