Koronavírus: nem jó ötlet az iskolák újranyitása?

Ahogy közeledik a nyár vége, úgy válik mind égetőbb kérdéssé világszerte, vajon szabad-e újra kinyitni az iskolákat szeptemberben. Milyen szerepet töltenek be a gyerekek a koronavírus terjesztésében? Egy most publikált, nagy dél-koreai tanulmány szerzői végre megadták a választ. A tíz évnél fiatalabbak a felnőtteknél ritkábban adják tovább a fertőzést, ám a kockázat esetükben sem zéró.

Remélhetőleg hagyományosan, normál munkarendben lehet elkezdeni az új tanévet, de arra is fel kell készülni, hogy esetleg ismét digitális oktatásra kell átállniuk az iskoláknak a koronavírus-járvány miatt - közölte a köznevelésért felelős államtitkár, Maruzsa Zoltán. További részletek itt .

Ez alapján pedig a kutatók szerint az iskolák újranyitásával hamar felütheti a fejét a járvány a kis közösségekben, függetlenül a gyermekek korától. "Tartok tőle, hogy kialakult egy olyan közvélekedés, miszerint a gyerekek nem fertőződnek meg, vagy nem úgy, ahogy a felnőttek, és ezért ők egy védettebb rétege a társadalomnak" - mondta a Minnesotai Egyetem fertőzőbetegség-szakértője, Michael Osterholm. Pedig, mint a The New York Timesnak nyilatkozva hangsúlyozta, bizony köztük is lesz átvitel, ezt pedig jobb tényként kezelni és figyelembe venni a jövőbeli lépések megtervezésénél.