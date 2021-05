Koronavírus: nekik már nem adnak AstraZenecát a britek

Az Egyesült Királyság gyógyszerbiztonsági hivatalának adatai szerint eddig mintegy 28,5 millió dózis AstraZeneca-vakcinát adtak már be, ebből 242 esetben regisztráltak vérrögképződéses eseteket, valamint 49 halálozás is történt. Úgy tűnik azonban, hogy a fiatalabb korosztály esetében egy kissé magasabb a kockázat. Ezért, mivel jelenleg az országban a koronavírusos esetek száma alacsony, továbbá más oltóanyagok is rendelkezésre állnak, így a 40 év alattiak többségének már felajánlják majd az AstraZeneca helyett valamelyik másik oltást, az országban jelenleg használatban lévő Pfizert vagy Modernát is.

A 40 év alattiaknál nagyobb a vérrög kialakulásának esélye, ezért AstraZeneca mellett más oltóanyagot, Pfizert és Modernát is felajánlanak nekik. Fotó: Getty Images

A brit kormány egyesített oltásügyi bizottságának (JCVI) tagja, Prof. Wei Shen Lim, a bbc.com tudósítása szerint úgy fogalmazott, a biztonság kiemelt fontosságú számukra, és arra számítanak, hogy ez a lépés tovább fokozza majd az oltási programmal szembeni bizalmat. A professzor hozzátette: mivel a koronavírus-ráta jelenleg alacsony, és képesek a járványt kontroll alatt tartani, így azt tanácsolják az orvosoknak, hogy a 18-39 éves felnőtteknek, akiknek amúgy nincsenek alapbetegségeik, ajánljanak fel az AstraZeneca helyett valamelyik másik vakcinát. Természetesen csak akkor, ha az rendelkezésre áll, és emiatt nem szenved késedelmet az oltakozás.

A legfrissebb brit adatok szerint a 18 éven felüli lakosság közel kétharmada, mintegy 35 millió ember megkapta már valamely oltás első dózisát, 168 millióan pedig már mindkét adagot felvették. Az immunizáció ezen formájával úgy számolják, immár 10 ezer életet mentettek meg Nagy-Britanniában. A tervek szerint július végéig minden felnőttnek felajánlják majd a koronavírus-elleni oltás legalább első dózisát.

Továbbra is magasabb az előny, mint a kockázat

Mint arról a HáziPatika.com-on már többször írtunk, az AstraZeneca-oltást - ritkán ugyan, de - kapcsolatba hozták a vérrög kialakulásának lehetőségével. Ez rizikó a becslések szerint a 40 felettiek esetében 100 ezerből egy embert fenyeget, ám a 30 év körülieknél valamivel nagyobb az esély, 60 ezerből egy embernél fennáll ennek az állapotnak a kialakulása. Az eddigi adatok szerint a 40-es korosztályból ketten haltak meg egymillió emberből, míg a 30-as korcsoportban egymillióból 4 áldozat volt. Ugyanakkor az oltás beadása még mindig nagyobb előnyökkel jár, hiszen ha valaki elkapja a koronavírust, akkor jelentősen csökken annak az esélye, hogy súlyos COVID-19 alakuljon ki nála. Dr. June Raine, a brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) vezérigazgatója úgy fogalmazott, az előnyök továbbra is felülmúlják a kockázatokat. Sőt, mint mondta, az idős emberek számára különösen kedvező ezek egyensúlya.

Mi legyen azzal, aki már egy dózist megkapott?

Sokakban felmerülhet a kérdés, mi legyen azzal, aki már felvett egy dózis AstraZenecát? A szakértők szerint a legtöbb vérrögképződés az első adag után következett be, így akinél az első dózis nem okozott problémát, nyugodtan vegye fel a másodikat is.

