AstraZeneca: magyar nőknél is okozott trombózist

Két magyar nőnél is mélyvénás trombózis alakult ki néhány nappal az AstraZeneca-vakcina április 6-ai beadatása után. Az érintettek azonban már egy harmadik sorstársukról is tudnak, illetve a közösségi oldalakon is egyre több beszámoló jelenik meg a koronavírus elleni oxfordi oltóanyag vérrögkockázataival kapcsolatban - számolt be róla a 444.hu.

Magyar nőknél is okozott már trombózist az oxfordi vakcina.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

"Az volt bennem, hogy minden oltást el kell fogadni"

Az egyik érintett azt mesélte a portálnak, hogy április 6-án hívta őt a háziorvosa, hogy mehet oltásra, és az AstraZeneca vakcináját kapja. "Éppen aznap ismerték el, hogy az AstraZeneca vakcinája és a vérrögképződés között van összefüggés, ezért kicsit szkeptikus voltam, de az volt bennem, hogy minden oltást el kell fogadni" - fogalmazott. A nő 15 éve fogamzásgátlót szed, amely közismerten növeli a trombózis kockázatát, az orvos azonban ezt nem értékelte rizikófaktornak az oxfordi koronavírus-vakcina beadásának szempontjából. A páciens ráadásul semmilyen tájékoztatást nem kapott arról, hogy milyen árulkodó tünetekre kell odafigyelnie, mindössze egy gyógyszert ajánlottak neki a vérrög megelőzésére (amiről viszont azóta kiderült, hogy mégsem alkalmas erre a célra).

h i r d e t é s

COVID-oltás: a nők máshogy reagálnak - kattintson a részletekért!

A COVID-19 elleni védőoltást követően a nő lázat és fájdalmat tapasztalt, ezek az - egyébként normális és szokványos - oltási reakciók azonban néhány nap alatt el is múltak. Április 10-én viszont derékfájdalom, lábzsibbadás és lábdagadás is jelentkezett nála - ez utóbbinál már tudta, hogy komoly lehet a baj. Végül mentőt hívott, és a kórházban megerősítették, hogy vérrög alakult ki a lágyéka környékén. A nő egyébként többször is megkérdezte az orvosokat, hogy nem kellene-e jelenteni az illetékesek felé, hogy az egyik oltottnál vérrög alakult ki az AstraZeneca-vakcina beadása után. Az egyik szakember erre azt válaszolta, hogy valószínűleg inkább afogamzásgátlóokozta a problémát. "De az elég furcsa egybeesés lenne, hogy 15 évig nem volt bajom a fogamzásgátlótól, majd megkapom az oltást, és rá pár napra vérrög alakul ki" - jegyezte meg a tombózisból lábadozó nő.

"Szeretnénk, ha ez másokkal nem történhetne meg"

Az érintettet később átszállították egy másik kórházba. Ott ismerkedett meg egy másik nővel, akit szintén trombózissal kezeltek AstraZeneca-oltás után. "Felmerült bennem, hogy most akkor mennyire ritka a vérrögképződés, ha én a kórházban töltött 6 nap alatt találkoztam egy másik középkorú nővel" - emlékezett vissza. Egyébként a nő még mindig alig tud lábra állni, valószínűleg még egy legalább 6 hónapos vérhígító-terápia vár rá, és kompressziós harisnyát is velnie kell. A trombózisból lábadozó páciensek úgy nyilatkoztak, hogy leginkább a rendes tájékoztatás hiánya zavarja őket, valamint azt, hogy válogatás nélkül bárkit beolthatnak ezzel az új típusú koronavírus elleni oltóanyaggal. Leszögezték, hogy egyáltalán nem oltásellenesek, csak azt szeretnék elérni, hogy mások ne járhassanak ugyanígy.

COVID-oltás: mekkora a vérrög kockázata? A válaszért olvassa el korábbi cikkünket!