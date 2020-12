Koronavírus: mutatjuk, kik nem kaphatnak oltást

Folyamatosan oltják a Dél-pesti Centrumkórház egészségügyi dolgozóit a koronavírus ellen kifejlesztett vakcinával, és eddig senkinél nem jelentkeztek egészségügyi problémák - mondta el Kulcsár Andrea, az intézmény oltóközpontjának vezetője vasárnap. A Pfizer-BioNTech által kifejlesztett oltóanyag első, Magyarországra érkezett szállítmányából az intézmény 1950 adagot kapott, így 975 ember kapja meg a vakcinát - közölte a szakember, hozzátéve: ezt a mennyiséget öt nap alatt tervezik beadni.

Koronavírus: vakcinacsalókra figyelmeztet az Europol A koronavírus elleni vakcinákkal történő csalásokra figyelmeztetett az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) az Európai Unió (EU) tagállamaiban vasárnap kezdődő oltási kampányra tekintettel. Részletek itt. h i r d e t é s

A főorvos kitért arra, hogy ebből a mennyiségből a Dél-pesti Centrumkórház dolgozóinak, illetve más kórházak előzetesen regisztrált egészségügyi munkatársainak oltását végezhetik el. Az oltást beadatni szándékozó kórházi munkatársak időpontra érkeznek, és teljes körű felvilágosítást kapnak. Az oltóanyag beadása előtt ki kell tölteniük egy az egészségi állapotra vonatkozó kérdőívet, hogy eldönthető legyen, olthatók-e - ismertette Kulcsár Andrea. Elmondta, az oltás után szükséges ideig mindenkit megfigyelés alatt tartanak, a beoltottak megkapják az úgynevezett oltási kártyát, és az időpontot a második oltásra. A teljes védettséghez ugyanis két oltásra van szükség.

A láz és a gyermekvállalás is kizáró ok

Kulcsár Andrea kitért arra, hogy nem kaphat oltást az, aki lázas, várandós vagy három hónapon belül gyermekvállalást tervez. Szintén nem kap most oltást az sem, aki az elmúlt három hónapban esett át a koronavírus-fertőzésen, mert az ő szervezetében még van ellenanyag a vírussal szemben.

A Dél-pesti Centrumkórház egyik dolgozója megkapja a koronavírus elleni oltóanyagot 2020. december 27-én. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Eddig senkinél nem volt súlyos oltási reakció

Az oltóközpontban elsősegélynyújtó helyet is kialakítottak, és az intenzív osztály is készen áll egy esetleges súlyos oltási reakció kezelésére, mondta Kulcsár Andrea, kiemelve, hogy eddig senkinél nem tapasztaltak ilyet. A Dél-pesti Centrumkórház mellett a Semmelweis Egyetem Klinikáján szombat délutánig beoltott 132 egészségügyi dolgozó esetében sem volt semmi probléma. Merkely Béla, az egyetem rektora vasárnap az M1 aktuális csatornán azt is elmondta, hogy az oltások teljesen reakciómentesek voltak, még bőrpír sem jelentkezett. A Pfizer-BioNTech vakcinája a második oltás után 95 százalékos védettséget nyújt a vírus ellen, szervezetet károsító hatása nincs - emelte ki. Beszélt arról is, hogy az oltással hosszabb ideig tartó védettséget lehet elérni, mint az átfertőzöttséggel. A rektor ezért azt javasolja, hogy mindenki oltassa be magát.

"Az oltás a járvány megállításának legbiztonságosabb módszere"

Az oltás az új típusú koronavírus-járvány megállításának legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszere - jelentette ki a Semmelweis Egyetem rektora szombat délután az M1 aktuális csatornának nyilatkozva. Mekely Béla hangsúlyozta, az oltásnak semmilyen veszélye nincs. Az a kevés szövődmény - ami döntően helyi reakció - nem összehasonlítható azzal a tünetegyüttessel, amit az új típusú koronavírus okoz.

A rektor elmondta, a Semmelweis Egyetem klinikáin is - ahol az egészségügyi szakdolgozók és orvosok többsége szeretné az oltást - elkezdték beoltani az egészségügyi dolgozókat. Most azok kapják meg a védőoltást, akik közvetlenül a COVID-ellátásban dolgoznak az intenzív osztályokon és a sürgősségi betegellátásban, továbbá egyes speciális betegeket kezelő egészségügyi dolgozók.

Merkely Béla példaként említette, számos olyan fertőzött van az intézményükben, akik szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvednek. Ismert, hogy az új típusú koronavírus súlyosbítja a koszorúér-betegséget, sokszor heveny szívizom infarktust, szívizom elégtelenséget okoz. Emellett számos olyan beteget is kezelnek a kórházban, akiknek tüdőfelülete súlyosan károsodott és emiatt műtüdő kezelést kapnak. A rektor megjegyezte, amikor a "betegellátásában minden kézre szükség van, akkor valóban az egészségügynek kell elsőnek lenni". Fontos, hogy az egészségügyi dolgozóknak biztonságot adjanak azáltal, hogy 95 százalékos védettséget kapnak a vírussal szemben. Az egészségügyi dolgozók rendkívüli módon helytálltak - mondta Merkely Béla, de figyelmeztetett: egy apró hiba is megbetegedést, súlyos betegséget, akár halált okozhat körükben. Ha az egészségügyi dolgozóknak hosszú időn keresztül kell minden nap helytállni, "akkor egyedül az oltás az, ami meg tudja őket védeni" - fogalmazott.

Kétszer is legyőzte a koronavírust a 102 éves asszony. Sőt az 1918-as influenzajárványt is, valamint túlélt egy daganatos betegséget is. További részletekért kattintson társportálunk, az nlc.hu cikkére.