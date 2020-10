Koronavírus: mit tegyünk, ha betegnek érezzük magunkat?

A tisztifőorvos megerősítette, hogy az elmúlt 24 órában az eddigieknél jóval több, 16 áldozatot szedett a hazai koronavírus-járvány. Úgy fogalmazott, hogy ez egy rendkívül kedvezőtlen adat. Kiemelte, hogy az életkor sem garancia semmire, hiszen az elmúlt napon a legfiatalabb elhunyt mindössze 44 éves volt. A járvány ebben a szakaszában tehát nagyon ébernek és szabálykövetőnek kell maradnunk - figyelmeztetett Müller Cecília.

Nagyon ébernek és szabálykövetőnek kell maradnunk. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mit tegyünk, ha betegnek érezzük magunkat?

Láz vagy egyéb tünet esetén valóban fennállhat a koronavírus-fertőzés gyanúja, de ne essünk pánikba. Konzultáljunk háziorvosunkkal, aki alapos gyanú esetén elrendeli a PCR-tesztet, az Országos Mentőszolgálattal (OMSZ) pedig már a páciens egyezteti a mintavétel időpontját. A mintavételezés előtt 2-3 órával már ne együnk és ne igyunk - ismertette az alapszabályokat a tisztifőorvos.

Megjegyezte azt is, hogy ha a koronavírus-szűrés eredménye pozitív, akkor sincs ok a pánikra. Mielőbb értesítsük munkáltatónkat a történtekről, hiszen ebben az esetben hatósági házi karanténra köteleznek minket. Az erről szóló határozat tartalmazza majd az elkülönítés kezdő és záró időpontját. Enyhe tünetek (és legalább 3 panaszmentes nap) esetén az első szimptómák jelentkezése után 10 nappal szabadulhatunk a karanténból. Ám ha a járványügyi elkülönítés ideje alatt panaszaink jelentkeznek, akkor akár kórházi kezelésre is szükség lehet. Az otthonunkat semmiképpen ne hagyjuk el, hanem értesítsük orvosunkat, aki gondoskodik a kórházba szállításról.

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a szerdai kormányülésen született döntés értelmében november 1-jéig meghosszabbították a határzárat, a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa beszélt.

