Koronavírus: meghosszabbították a határzárat

A miniszter a szerdai kormányülésen született, a koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatos döntéseket ismertette. Ennek értelmében további egy hónapra meghosszabítják a határzárat. Fenntartják továbbá a szigorú maszkviselési szabályokat, valamint a szociális és egészségügyi intézményben érvényben lévő kijárási és látogatási tilalmat is.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Hőmérés van, későbbi kezdés nincs

Október 1-jétől kötelezővé tették a gyermekek és a dolgozók testhőmérsékletének mérését a köznevelési intézménybe való belépéskor - emlékeztetett Gulyás Gergely. Tájékoztatott arról is, hogy a szükséges eszközök beszerzése megtörtént. Elhangzott továbbá, hogy nagyjából 120 iskolában szereltek fel hőkapukat - azokban az intézményekben, ahol egy bejáraton legalább 400 gyermeket kell beengedni.

Felmerült azonban a kérdés, hogy indokolt lehet-e az iskolakezdés elcsúsztatása. Az eljárásrend szerint ugyanis, ha egy diáknál 37,8 Celsius-fok feletti testhőt mérnek, akkor 15 perces elkülönítés után meg kell ismételni a mérést. Ez pedig akár a diák első óráról való elkésését is eredményezheti. A miniszter azonban úgy véli, a koronavírus-járvány okozta helyzetben kevés diák megy el az iskolába hőemelkedéssel vagy lázzal, így nagy fennakadást nem okozhat 1-1 esetleges elkülönítés és ismételt mérés.

Ingyenes influenza elleni oltás

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a koronavírus-járvány második hulláma idején a kormány különösen fontosnak tartja, hogy aki csak tudja, oltással is védekezzen az őszi-téli időszakban szintén terjedő influenza ellen. Ehhez idén is 1,3 millió adagnyi védőoltást biztosítanak, amelyet mindenki ingyenesen igényelhet a háziorvosánál. A vakcinák várhatóan október második felétől elérhetőek lesznek, de erről a későbbiekben pontos tájékoztatást adnak majd. Erről Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beszélt.

