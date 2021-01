Koronavírus: oltási botrányok Európa-szerte

Botrány robbant ki Ausztiában a koronavírus elleni oltások beadása körül, egyes polgármesterek és feleségeik, illetve a helyi prominens személyiségek ugyanis soron kívül jutottak hozzá a vakcinához. Feldkirch polgármestere, Wolfgang Matt viszont például azzal magyarázta a soron kívüliséget, hogy a "megmaradt kenyeret sem dobjuk ki". Ezzel arra kívánt utalni, hogy nem az oltási stratégia sorrendjét szegte meg, csupán nem akarta, hogy a megmaradt, fel nem használt oltóanyag veszendőbe menjen. De hasonló esetek Vorarlbergben, Tirolban, Karintiában, Alsó- és Felső-Ausztriában, valamint Bécsben is előfordultak.

Jogi következményekkel járhat a visszaélés

Az esetet Sebastian Kurz kancellár megengedhetetlennek nevezte. "Dühös vagyok, és morálisan elítélem azt, aki soron kívül, az arra rászoruló idősek és egészségügyi dolgozók elé tolakszik. Továbbra is bízom abban, hogy az oltást végző orvosok, illetve a helyi szervezésben részt vevő felelős koordinátorok az adott település közjavát tekintik szem előtt, és nem a saját, egyéni szempontjaik vezérlik őket" - fogalmazott. Hozzátette ugyanakkor, hogy ezentúl szigorúbb dokumentációt követelnek meg, és a jövőben jogi következményekkel is számolnia kell annak, aki visszaélést követ el.

Soron kívül kaptak oltást, lemondtak

Lemondott posztjáról Manuel Villegas, Murcia tartományi kormányának egészségügyi tárcavezetője szerdán, mivel soron kívül kapta meg az új típusú koronavírus elleni védőoltást. Az orvos végzettségű miniszter magyarázata szerint úgy értelmezte, hogy beletartozik az oltási terv első szakaszában feltüntetett "egyéb egészségügyi dolgozó" kategóriába. A lemondott tanácsoshoz hasonlóan egyébként mintegy 400 tisztviselőt beoltottak a tartományi egészségügyi tárcánál. Az ügy nagy felháborodást váltott ki az egészségügyi és szociális dolgozók körében, mivel a napi betegellátásban dolgozók közül még nem került mindenki sorra.

Baszkföldön két kórházvezető mondott le posztjáról, akiket szintén annak ellenére oltottak be, hogy nem tartoznak az elsőbbséget élvező csoportokba. Az oltási terv első szakaszában ugyanis az idősotthonok lakói és dolgozói, az ápolásra szoruló fogyatékkal élők, valamint a betegellátás első vonalában dolgozó egészségügyi személyzet jogosult az oltásra. A következő körben egyébként a 80 év felettiek oltását kezdik meg, várhatóan márciustól.

Ukrajna csak februárban jut oltáshoz

Ukrajna az eddig ismertté vált információk szerint leghamarabb februárban juthat a COVID-19 ellen védelmet nyújtó oltóanyaghoz, ugyanis akkor várható az első szállítmány a Sinovac kínai gyógyszergyártótól megrendelt 1,9 millió dózisból. Közben a MAU ukrán légitársaság azzal a javaslattal fordult az egészségügyi minisztériumhoz, hogy hozzon rendelkezést a koronavírus ellen beoltott külföldiek Ukrajnába való beutazásának feltételeiről. Az immunis személyek beutazásának megkönnyítése ugyanis növelné az utasforgalmat, valamint kedvező hatással lenne az ukrajnai oltási kampányra is - érvelt a vállalat.

Már 155 ezer cseh kapott oltást

Csehországban csütörtökig már 155 ezer ember kapott koronavírus elleni vakcinát. Közülük 7200-an már a második adagot is megkapták - közölte Jan Blatny egészségügyi miniszter. Az oltási program első fázisában a csehek is az egészségügyben dolgozókat és az idősotthonokban lakókat oltják be. Egy hete viszont már a szociális intézményeken kívül élő 80 év felettiek is regisztrálhatnak oltásra - csütörtök reggelig mintegy 173 ezer személyt jelentkezett be. Az egészségügyi tárca tájékoztatása szerint januárban 347 ezer, februárban 272 ezer, márciusban pedig 662 ezer személy beoltását tervezik.

