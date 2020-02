Koronavírus: hét magyart tartanak karanténban

A hét hazaszállított magyar, a hétfőn lázasan Budapestre érkező kínai nő , valamint a szombaton a Liszt Ferenc-repülőtéren fertőzésgyanúval elkülönített egyetemista laborvizsgálata is kizárta a vírusfertőzést. Mind a kilenc személyt a Dél-pesti Centrumkórház erre kialakított épületében helyezték el, egymástól is elkülönítve.. Látogatót nem fogadhatnak, a hozzátartozókkal telefonon tartják a kapcsolatot.

Mint kiderült, a hazatért magyarok együtt utaztak két vírusfertőzött belga állampolgárral is, de már a speciális repülőgépen is elkülönítették egymástól az utasokat. A Vuhanból hazautaztatott hét magyar állampolgár továbbra is láztalan, fizikálisan jól van. Rájuk még tizenkét nap karantén vár. A kínai nőnél, aki pénteken lázasan érkezett repülővel Budapestre, a kezdeti tünetek sem utaltak koronavírus-fertőzésre, de elővigyázatosságból őt is elkülönítették. Az egyetemista - aki a fertőzés gócpontjának számító Vuhanból jött el vonattal, majd repülővel Magyarországra - szintén panasz- és tünetmentes, neki már csak két napot kell elkülönítve töltenie - ismertette Szlávik János. Mint mondta,, de nem zárható ki, hogy további lázas emberek érkeznek Budapestre.