A maszkviselés meglepő előnyei

Az elmúlt hónapokban mindenki saját bőrén tapasztalhatta meg, milyen kellemetlenségekkel jár a maszkviselés, még akkor is, ha csupán rövidebb ideig, bizonyos helyeken kell azt hordanunk. Már egy bevásárlás ideje alatt is kellemetlen, fullasztó érzés lehet eltakarni az arcunkat, és akkor még meg sem említettük az egészségügyben dolgozókat, akiknek sokszor 12 órás műszakokat kell végigdolgozniuk maszkban és teljes védőfelszerelésben. A maszkviselésnek vannak azonban olyan pozitív velejárói is, amelyekre talán nem is gondolnánk.

Rejtve maradnak az érzelmeink

Amellett, hogy kényelmetlen, a maszk eltakarja az arcjátékunkat is, ami miatt beszélgetés közben nehezebb a másik arcáról leolvasni az érzelmeit. A Psychology Today című lapban is közzétett tanulmányban svájci kutatók, Mihai Dricu és Sascha Frühholz vizsgálták azt, hogy az emberek hogyan tudják felismerni a másik fél érzelmeit akkor, ha a mimikára nem támaszkodhatnak. Szerencsére nem ez az egyetlen csatorna ugyanis, amelyen közvetíthetjük az érzéseinket a másik felé, a testtartásunk, hanglejtésünk és a beszédstílusunk is árulkodó lehet. Az arcról leolvasható vizuális utalások hiánya azonban a képzelgéshez hasonló agyi folyamatokat indít be kommunikáció közben. Vagyis a vizuális inger hiányában megpróbáljuk magunkat beleképzelni a másik helyébe, hogy jobban megérthessük, mit érez. A folyamat során pedig más agyi régiók aktiválódnak, mint a megszokott, verbális kommunikáció esetén.

Mindezt főként azok tarthatják pozitívumnak, akiknek nem erősségük a pókerarc és az érzelmeik sokszor a kelleténél is élesebben kirajzolódnak az arcukon. A maszk alatt rejtve maradhatnak a negatív érzelmek is.

A maszkviseléssel járó kellemetlenségekkel mindannyian szembesültünk. Fotó: Getty Images

Mások érzelmei is rejtve maradnak előlünk

Ahogy korábban írtuk, nem mindenki képes megfelelően kontrollálni az érzelmeit, és egy kellemetlen szituáció gyakran akaratlanul is illetlen grimaszként ül ki ezen emberek arcára. Ez nemcsak az érintett személy számára kellemetlen, hanem a környezetében lévők számára is, akik könnyen félreértelmezhetik a látottakat és esetleg azt hihetik, az arckifejezés nekik szól. Az érzékenyebbeket az emiatti szorongástól is megkímélheti a maszkviselés.

Nem kell foglalkozni a sminkeléssel

A nők számára a reggeli készülődés jelentős részét teszi ki a sminkelés, szerencsére azonban az otthoni munkavégzés miatt most talán kevesebbet kell a tükör előtt szépítkezni. Sokan viszont a sarki boltba se szívesen mennek le rúzsozás nélkül, az arc eltakarásával viszont ez a probléma is elhárult - legalábbis ami az arc alsó részét illeti.

Ruházati kiegészítő is lehet

Akárcsak egy szép sál vagy egy táska, a maszk is szolgálhat ruházati kiegészítőként. Már nem csak a patikák polcain árusított, hagyományos zöld maszkok közül válogathatunk, de árusítanak többféle anyagból készült, színes termékeket is, amit különböző minták díszítenek. Akár többfélét is vásárolhatunk ezekből, hogy a ruházatunkhoz leginkább passzolót húzhassuk fel.