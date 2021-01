Koronavírus: ezek a vérnyomáscsökkentők segíthetnek

Magasvérnyomás- és cukorbetegek esetében magasabb a kockázat, hogy a COVID-19 szövődményeként stroke alakuljon ki. Részletek itt.

Világszerte több mint egymilliárd ember él magas vérnyomással, avagy hipertóniával. Az állapot hosszú távon súlyos szövődmények kialakulásához vezethet, illetve a pandémia kirobbanása óta kiderült, hogy a COVID-19 súlyos lefolyásának kockázata is fokozottabb az érintettek körében. Ráadásul, mint azt a Berlini Egészségügyi Intézet (BIH) közleménye írja, korábban abban sem voltak biztosak a szakemberek, hogy koronavírus-fertőzés esetén mely gyógyszerekkel folytatható vérnyomáscsökkentés, illetve mely gyógyszerek hathatnak előnyösen vagy éppen ellenkezőleg, hátrányosan a páciensek gyógyulási esélyeire. Ennek oka, hogy egyes vérnyomáscsökkentők lényegében ugyanabba a szabályozó mechanizmusba avatkoznak be, mint amelyet az új koronavírus (SARS-CoV-2) is felhasznál a sejtekbe való bejutáshoz, azaz a fertőzéshez.

A vérnyomáscsökkentők szedése nem növeli a koronavírus-fertőzés kockázatát. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

"A vírus az ACE2 receptort használja egyfajta kapuként a sejtekbe. E receptor képződésére pedig potenciálisan hatással lehetnek a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek. Kezdetben féltünk tehát, hogy az angiotenzinkonvertáló enzimet gátló gyógyszereket (ACE-gátlókat) vagy angiotenzinreceptor-blokkolókat (ARB-ket) szedő magasvérnyomás-betegek sejtjeinek felszínén több ACE2 receptor képződhet, ennél fogva könnyebben megfertőződhetnek az új koronavírussal" - mutatott rá dr. Ulf Landmesser, a BIH kardiológus professzora. A gyanú tisztázása érdekében a kutató és munkatársai elvégeztek egy részletes vizsgálatot, aminek során COVID-19-cel küzdő magasvérnyomás-betegek légzőszervrendszeréből vett sejteket elemeztek ki.

Mint azt Landmesser elmondta, az így kapott eredményekből kiderült, hogy az említett gyógyszerek szedése mellett sem képződött az átlagosnál több ACE2 receptor a sejtek felszínén. Nincs tehát okunk feltételezni, hogy ezek a szerek megkönnyítenék a vírus bejutását a sejtekbe, egyben nem is ez okozza a COVID-19 súlyosabb lefolyását. Mi több, az ACE-gátlók esetében még rizikócsökkenést is tapasztaltak a kutatók. Méghozzá olyan mértékben, hogy az érintett magasvérnyomás-betegek körében közel hasonló arányban jelentkeztek súlyos tünetek a koronavírus-fertőzés nyomán, mint azoknál, akiknek egyáltalán nincsenek gondjaik a szív- és érrendszerükkel.

Mitől lehet súlyosabb a COVID-19 hipertónia esetén?

A laborvizsgálatok általában emelkedett szintet mutatnak ki hipertóniás betegek véréből a gyulladásos paraméterekben. Márpedig Landmesser szerint az emelkedett gyulladásos értékek szinte mindig arra figyelmeztetnek koronavírus-fertőzés esetén, hogy a COVID-19 súlyosbodni fog, és ez egyébként igaz, függetlenül bármilyen kardiovaszkurális panasztól. Éppen ezért a német kutatók önálló sejtek tanulmányozásával igyekeztek feltárni a magas vérnyomással élő COVID-19-betegek immunválaszát. Ehhez 32 COVID-19-beteg és 16 nem fertőzött önkéntes orrgaratából vettek sejtmintákat, összesen közel 115 ezer sejtet. Mindkét csoportban voltak szív-és érrendszeri betegek valamint egészséges résztvevők egyaránt.

A vizsgálat kimutatta, hogy kardiovaszkuláris panaszok esetén az érintettek immunsejtjei egyfajta előaktivált állapotban vannak, még mielőtt egyáltalán megfertőződnének az új koronavírussal. Így miután megtörtént a fertőzés, nagyobb a veszélye annak, hogy fokozott immunválasz alakul ki a szervezetükben, ami már összefüggésbe hozható a COVID-19 súlyos lefolyásával. A kutatásból az is kiderült ugyanakkor, hogy az ACE-gátlók alkalmazása csökkentheti a kockázatot magasvérnyomás-betegek esetében. A tudósok ezen felül azt is felfedezték, hogy a vérnyomáscsökkentők kihatással lehetnek arra, milyen ütemben képes az immunrendszer redukálni a vírus koncentrációját a szervezetben. Az ARB-kkel kezelt páciensek esetében ez a folyamat jelentősen elhúzódott, ami által ugyancsak súlyosabbá válhat a COVID-19. ACE-gátlók esetén nem mutattak ki hasonló problémát.

Nincs bizonyíték az emelkedett fertőzéskockázatra

Dr. Ulf Landmesser leszögezte, a Nature Biotechnology című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányuk nem talált bizonyítékot arra a feltételezésre, hogy a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek fokoznák az új koronavírus okoztafertőzéskockázatát. Mindazonáltal az ACE-gátlókkal történő vérnyomáskezelésről kiderült, hogy előnyösebb lehet COVID-19-cel küzdő páciensekre nézve, mint az ARB-kkel zajló gyógyszerezés. Ezt a hipotézist ugyanakkor a kutatók szerint további kísérletekkel is alá kell még támasztani.

Miért fontos regisztrálni a koronavírus elleni védőoltásra? Elképzelhető, hogy aki nem regisztrál előre, nem kap vakcinát? A témáról ide kattintva olvashat bővebben.