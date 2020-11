Koronavírus: ez még hiányzik az intézkedések közül

A főpolgármester a Facebook-oldalán azt írta, a koronavírus terjedésének megfékezését célzó korlátozások bejelentésre az volt az első reakciója, hogy "jobb későn, mint soha". "Csak remélni tudom, hogy nem túl későn" - tette hozzá. Kiemelte ugyanakkor, hogy véleménye szerint a kormányfő bejelentéséből fájóan hiányzott az, amit a szakértők régóta követelnek: a tesztkapacitások növelése. A főpolgármester emellett fontosnak látja az állandó tesztelés kiterjesztését is a közoktatásban dolgozókra.

A szakértők már régóta követelik a tesztkapacitások növelését. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Jönnek a nehézségek

A közösségi közlekedés kapcsán Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy "nem ártott volna" egy egyeztetés az önkormányzatokkal, hiszen az sok helyen már most is teljes kapacitáson üzemel, alacsonyabb kihasználtsággal. Az ingyenes parkolás és a járvány megfékezése között pedig alighanem nincs olyan szoros összefüggés, mint az ingyenes parkolás és sok önkormányzat nehezen kezelhető bevételkiesése között - írta. Kitért ugyanakkor arra is, hogy a fővárosi önkormányzat szerdán foglalkozik a saját hatáskörében meghozható, az új típusú koronavírus okozta helyzettel kapcsolatos döntésekkel, és ezekről részletesen tájékoztatnak majd.

Ismét veszélyhelyzet van

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a miniszterelnök kedd esti bejelentése szerint a kormány úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány miatt éjféltől ismét bevezeti a rendkívüli jogrendet, az Országgyűlést pedig arra kéri, ezt a rendkívüli helyzetet 90 nappal hosszabbítsa meg. Azt is közölte, hogy éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozást léptetnek életbe. Emellett bezárják a szórakozóhelyeket , mert az operatív törzs jelentése szerint a szabályok betartását lehetetlen kikényszeríteni ezeken a helyeken.

