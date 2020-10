Koronavírus: ennyire büntethetik a drágábban tesztelőket

Amióta Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy 19.500 forintos hatósági árat vezetnek be az új típusú koronavírus jelenlétének kimutatását célzó PCR-tesztre, sorra szállnak ki a piacról a vizsgálatot végző szolgáltatók. További részletek itt.

A fogyasztóvédelem kiemelt országos akció keretében ellenőrzi, hogy a szolgáltatók valóban a hatóságilag megszabott, legfeljebb 19 500 forintos díjért végzik-e el a koronavírus-fertőzés kimutatására alkalmas PCR-teszteket - idézte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleményében Schanda Tamás parlamenti államtitkárt. A politikus hozzátette, az egészségügyi intézmények továbbra is ingyenesen végzik el a tesztet azoknak, akiknél ezt a járványügyi előírások meghatározzák.

A szolgáltató köteles tájékoztatni az érdeklődőket a teljes költség egyes elemeiről, hogy a teszt hatósági árán túli összeg pontosan mire terjed ki. Fotó: Getty Images

Több milliós bírságra számíthatnak

Az a szolgáltató, amelyik nem tartja be a szabályokat, akár több millió forintos büntetést is kaphat. "Csak együtt, összefogással fékezhetjük meg a koronavírust, ezért is lenne megengedhetetlen, hogy bárki nyerészkedni próbáljon a teszteken" - mondta az államtitkár. A minisztérium emlékeztetett: a koronavírus-fertőzöttek kiszűrésére leginkább alkalmas PCR-tesztek elvégzése szeptember 21. óta hatósági árhoz kötött. A mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot térítés ellenében igénybe vevőktől legfeljebb 19 500 forintot kérhetnek a szolgáltatók. A jogszabály hatályba lépése óta a piacon PCR-tesztet kínáló vállalkozások sokféleképpen alakították ki, módosították gyakorlatukat. A fogyasztóvédelmi hatóság az ITM elrendelése alapján országosan vizsgálja a hatósági ár betartását, a fogyasztók tájékoztatását.

Ha a szakemberek azt tapasztalják, hogy a vállalkozás a megengedettnél drágábban kínálja a tesztet, a jogszabály betartására kötelezik a céget. Ha az ajánlott ár kényelmi többletszolgáltatások - például kiszállás, hétvégi mintavétel - miatt magasabb, akkor is egyértelműen tájékoztatni kell az érdeklődőket a teljes költség egyes elemeiről. Előre és tételesen be kell mutatni, hogy a teszt hatósági árán túli összeg pontosan mire terjed ki, így a fogyasztó egyértelműen látja, miért fizet - írták. A fogyasztóvédelmi hatóság 15 ezer forinttól akár a nettó árbevétel 5 százalékáig, több millió forintig terjedő bírságot szabhat ki, ha nem egyértelmű árfeltüntetést tapasztal vagy egyéb megtévesztő gyakorlatot fed fel. Az ITM várhatóan október végéig összegzi a vizsgálati eredményeket, tapasztalatokat - olvasható a közleményben.

