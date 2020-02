Koronavírus: ekkor lehet vége a járványnak

Nyárra vége lehet 2019 decemberében kitört koronavírus-járványnak. Szlávik János ezt a feltételezését azzal indokolta, hogy a koronavírusok nem szeretik a nyarat - a SARS-járvány is akkorra ért véget.

Védőmaszkot viselő utasok Indonéziában, a Bali Ngurah Rai nemzetközi repülőtéren.

Fotó: Getty Images

Egyre kevesebb az új beteg

Jelenleg folyamatosan csökken az új fertőzöttek száma. Ez részben annak köszönhető, hogy az országok nagy erőfeszítéseket tesznek a behurcolás és a továbbfertőződés elkerüléséért. Egyébként akár egy éven belül megjelenhet a hatékony és biztonságos védőoltás, de már most is vannak olyan, korábban is ismert gyógyszerek, amelyek hatásosnak tűnnek a új vírus ellen.

Itthon csak influenzajárvány van

Magyarországon még nem jelent meg a koronavírus, az influenzajárvány azonban már tombol. A járvány elején sok idős betegedett meg, ám jelenleg főleg gyerekek kapják el. A gyerekeknél általában gyorsabb lefolyású a betegség, és idén ritkán alakulnak ki szövődmények is - mondta Szlávik János.

A járvány most tetőzik majd, ezért a szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, maradjon otthon, ha lázas, fáj a torka és izomfájdalma van.