Koronavírus: másfél évre vagyunk az ellenszertől

Az egyik kínai gyógyszergyártó óriáscég, a BrightGene Bio-Medical Technology Co. a napokban jelentette be, hogy megkezdte az egyik kísérleti fázisban lévő készítmény tömeggyártását. A dolog több szempontból is problémás. A gyógyszer hatóanyaga, a remdesivir ugyanis az egyik amerikai biotechnológiai cég, a Gilead Sciences szabadalmi védettsége alatt áll, bár a kínai gyógyszercég azt állítja, hogy a szabadalmat megkerülve egy új gyártástechnológiát használ. Licensszel pedig még egyetlen cég sem rendelkezik, és a Bloomberg cikke szerint egyelőre a hatóságok sem adtak engedélyt a gyógyszer forgalmazására.

Minden rendelkezésre álló eszközzel küzdenének a vírus ellen

Ráadásul a a "COVID-19-nek" elnevezett új koronavírus ellen még nincs is bizonyítottan hatékony gyógymód, a védőoltás kifejlesztésére nagyjából másfél évet kellene várni a szakemberek szerint. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adanom szerint, amíg nincs hatékony ellenszer, a vírus terjedését a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel kell meggátolni.

A védőoltás kifejlesztésére másfél évet kellene várni. Fotó: Getty Images

Az egyik ilyen eszköz lehet a Gilead Sciences kísérleti gyógyszere, amelyre szokatlanul korai fázisban vetett szemet a cég kínai konkurense, a BrightGene. A kínaiak korábban már ígéretet tettek arra, hogy megvásárolják a licenszet, folytatják a klinikai teszteket és csak a hatósági engedélyeztetés követően kezdenek a gyógyszerek értékesítésébe. Az agresszív piaci lépés azonban Európában és az Egyesült Államokban is aggályokat vethet fel a szellemi tulajdonjogok védelmével kapcsolatban.

A Gilead készítményét sok másik gyógyszerrel együtt tesztelték a víruson, és az első kísérletek igen pozitív eredményekkel zárultak. Kínai kutatók most 761 betegen folytatják a teszteket a járvány epicentrumának számító Vuhanban. Ezzel párhuzamosan az Egészségügyi Világszervezet dolgozói és más országok kutatócsoportjai is vizsgálják a remdesivir hatását a koronavírussal szemben.