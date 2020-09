Koronavírus: bővítették az ingyenes teszt lehetőségeit

Koronavírus: hogyan tehetjük a legtöbbet a saját és környezetünk egészségének védelméért? A válaszért kattintson ide!

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, naponta átlagosan 2500-3000 mintát vesznek le a mentők. Egyes egységek egy nap alatt 30 mintát is le tudnak venni. A koronavírus-gyanús esetek mintavételére plusz kapacitásokat állított be a mentőszolgálat, és már a betegszállítókat is bevonták ebbe a feladatba. A mintavételre a háziorvos jelzésétől számítva átlagosan 24-48 órát kell várni. Ám ha valakinek csak a kontaktkutatás kapcsán szükséges a teszt, és az érintett tünet- és panaszmentes, akkor a háziorvos a 17 ambuláns mintavételi pont valamelyikére is kérhet időpontot.

Miben más ilyenkor a tesztelés?

Ebben az esetben nem kell várni a mentőre, hanem a háziorvos közreműködésével kapott időpontban lehet részt venni a koronavírus-szűrésen. Az adott mintavételi ponton mentődolgozók veszik le a mintát. A tesztelésre várókat 30 perces időközökkel hívják be, a fél óra alatt maximum 15 ember jelenhet meg. A tesztelések 8 és 22 óra között zajlanak. "Arra törekszünk, hogy minden esetben mindenki a számára legmegfelelőbb és a legkevesebb kellemetlenséggel járó tesztelési módot tudja választani" - fogalmazott az államtitkár.

Nem jött jól a hatósági ár bevezetése

Ahogy már arról is beszámoltunk, a korábban PCR-tesztet vállaló magánegészségügyi szolgáltatók már közül több is felfüggesztette a szűrést, miután a magyar kormány hatósági árassá tette az új típusú koronavírus kimutatását célzó vizsgálatokat. A meghatározott 19500 forintos árral ugyanis a legtöbb laboratóriumnak már nem éri meg a tesztelés, egyes szolgáltatók pedig egyenesen kijelentették, hogy ilyen árszabás mellett lehetetlen minőségi munkát végezni.

Azonban nemcsak a szolgáltatókat, hanem a lakosságot is rosszul érinthette a koronavírustesztek árát érintő döntés, hiszen ez az ár még mindig meglehetősen magasnak mondható. Továbbra sem kell fizetni a koronavírus-szűrésért, ha a tesztelést a háziorvos, a kórház vagy a hatóság rendeli el, ám ha valaki külföldről tér haza, és szeretne "kiszabadulni" a hatósági karanténból, akkor viszont már a saját költségén kell elvégeztetnie az elvárt két tesztet. Ez pedig egy karanténban lévő, 4 tagú család esetében 156 ezer forintos kiadást jelent.

