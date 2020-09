Mintavétel: ennyi idő alatt érnek ki a mentők

Mit mutatnak ki pontosan a koronavírus-fertőzés beazonosítására alkalmazott vizsgálatok? Részletek itt.

A mentőszolgálat vezetője az M1 csatorna vasárnap esti műsorában nyilatkozva elmondta: naponta átlagosan 2500-3000 mintát vesznek le a mentők. Vannak olyan egységek, amelyek egy nap alatt 30 mintát is le tudnak venni. A koronavírus-gyanús esetek mintavételére pluszkapacitásokat állított be a mentőszolgálat, múlt hét kedd óta pedig a betegszállítókat is bevonták ebbe a feladatba.

Naponta akár több tucat koronavírus-gyanús esethez is riaszthatják a mentőegységeket. Fotó: OMSZ

Mi a teendő, ha felmerül a fertőzés gyanúja?

Tünetként új típusú koronavírus-fertőzésre utalhat a láz, fáradtság és száraz köhögés - olvasható a koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldalon. Esetenként jelentkezhet továbbá izomfájdalom, orrdugulás és orrfolyás, torokfájás, hasmenés, valamint légszomj is. A tünetek általában enyhék, illetve fokozatosan alakulnak ki. Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy az esetek egy része teljesen tünetmentes, a fertőzöttek nem érzik magukat betegnek.

Amennyiben valaki panaszai alapján úgy sejti, hogy elkaphatta a koronavírust, nagyon fontos, hogy semmiképpen se menjen közösségbe, hanem maradjon otthon. Háziorvosát hívja fel telefonon, aki, ha a beteg által leírt szimptómák képe alapján valóban szükségesnek látja, értesíteni fogja a mentőket.

Enyhe tünetek esetén az érintett otthoni karanténba kerül, a mentők pedig kimennek hozzá légúti mintavétel céljából, aminek eredményéről később a háziorvos értesíti a pácienst. Súlyos tünetekkel viszont a mentő a területileg illetékes kórház infektológiai osztályára, járványkórházba vagy kijelölt intézménybe szállítja a beteget, ahol elkülönítik és megfelelően ellátják. A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégeznek, hogy kimutassák, a beteg koronavírussal fertőzött-e vagy nem.

