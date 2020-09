Koronavírus: így tehetünk a legtöbbet egymásért

A Semmelweis Egyetem Járványügyi Etikai Iránymutatásában foglalt, önkéntes alapon vállalható előírások túlmutatnak a kötelező jellegű kormányzati és fővárosi szintű, valamint egyetemi szabályokon. Betartásukkal viszont biztosítható az egyetem oktatási, kutatási és gyógyítási tevékenységének folyamatos és biztonságos működése. Emellett a hét pont követésével példát is mutatnak a Semmelweis Polgárok, továbbá hozzájárulnak saját és környezük egészségének megóvásához. Az iránymutatás kitér egyebek mellett a nagyobb rendezvények és a direkt kontaktussal járó üdvözlési formák kerülésére, valamint az idős hozzátartozók védelmére is, amelyek kulcsfontosságúak a koronavírus-járvány második hullámának ideje alatt is.

Ajánlott kerülni a direkt kontaktussal járó üdvözlési formákat. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Így tehetünk a legtöbbet egymásért

Az új típusú koronavírus terjedésének lassítása közös feladatunk és felelősségünk. Ezzel ugyanis nemcsak a saját, de embertársaink egészségét is megóvjuk. Semmelweis polgárként mutassunk példát viselkedésünkkel a koronavírus-járvány kezelésében - olvasható az iránymutatásban, amely többek között az alábbi pontokat tartalmazza:

Kerüljük a nagyobb rendezvényeket, valamint az előreláthatóan szoros kontaktust előidéző helyszíneket - különösen a szórakozóhelyeket és a beltéri vendéglátóegységeket. Kiemelten figyeljünk az előírt védőtávolság betartására, a közösségi tereken is.

Viseljünk maszkot minden olyan zárt és nyitott helyen, ahol a jelenlévők száma, valamint a hely jellege megkívánja azt.

A maszkot - típusától függően - napi szinten cseréljük vagy mossuk.

Személyes találkozások során kerüljük a direkt kontaktussal járó üdvözlési formákat, és kövessük az udvarias távolságtartás szabályait.

Óvjuk idősebb hozzátartozóinkat. Ennek érdekében a velük való találkozáskor is a legalább 2 méteres távolság tartása és a maszk viselése a kívánt magatartásforma.

Az általános higiéniai normákon túl fordítsunk kiemelt figyelmet a rendszeres, óránkénti kézfertőtlenítésre, és a helyes technikájú Semmelweis-kézmosásra.

Ezek az irányelvek tehát az új típusú koronavírus elleni hatékony védekezést szolgálják. Az egyetem internetes felületén pedig egy gombnyomással bárki jelezheti szimbolikus csatlakozását a kezdeményezéshez.

Életbe léptek a szigorúbb maszkviselési szabályok a fővárosban: akár 15 ezer forintos bírságot is kaphat, akin nincs maszk vagy rosszul hordja. A részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!